Mourinho s'en prend à Pogba : "Tu es un virus pour nous"

Au bord de la rupture. Plus que jamais, l'histoire entre José Mourinho et Paul Pogba semble avoir atteint un point de non-retour. Après plusieurs épisodes connus, comme le retrait du vice-capitanat au Français, les deux hommes auraient eu une nouvelle prise de bec, samedi, après le match nul à Southampton (2-2). Très remonté contre son joueur, auteur d'une prestation insipide, le Special One a eu des mots très durs dans le vestiaire.

" Tu ne joues pas "

"Tu es un virus pour nous. Tu ne joues pas. Tu ne respectes pas les autres joueurs et les supporters. Tu tues la mentalité des gens bons et honnêtes qui t'entourent", aurait ainsi lâché Mourinho à son joueur selon le Daily Record. De son côté, The Independent confirme que l'entraîneur portugais a bien critiqué Pogba après la rencontre. Le tout devant ses coéquipiers.

Mécontent de l'investissement du champion du monde, Mourinho n'aurait donc pas hésité à lui signifier dans le vestiaire. Un nouvel épisode qui vient un peu plus fragiliser Pogba, déjà plus en odeur de sainteté à Manchester. Entre une relation exécrable avec son coach et des rumeurs à tout-va sur son avenir, l'international français est dans une situation délicate. Le voir partir en janvier ? Difficile, même si plus rien ne semble à exclure. À ce rythme, le divorce va devenir rapidement inéluctable.