N'Golo Kanté prolonge son contrat à Chelsea jusqu'en 2023

Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi et il se plaît à Chelsea. N’Golo Kanté a prolongé son contrat avec le club londonien jusqu’en 2023, a annoncé vendredi ce dernier. Débarqué du côté de Stamford Bridge à l’été 2016 en provenance de Leicester pour quelque 36 millions d’euros, l’infatigable milieu de terrain français a lié son avenir à celui de Chelsea pour deux exercices supplémentaires. Il devient au passage le joueur le mieux payé de l'histoire du club avec un salaire annuel presque doublé et désormais estimé à 17 millions d'euros, soit la coquette somme de... 327 000 euros par semaine !

Le champion du monde âgé de 27 ans ne boude pas son plaisir. "Je suis heureux de prolonger à Chelsea, j’y ai passé deux belles années et je souhaite qu’il y en ait plein d’autres", a-t-il fait savoir sur le site officiel du club. "Depuis mon arrivée, j’ai sacrément progressé en tant que joueur, je me suis constamment remis en question et j’ai décroché des récompenses auxquelles je n’avais jamais pensées. J’aime la ville, j'aime le club et je suis heureux d’être ici pour encore plus longtemps."

Incontournable pour Sarri comme Conte

Kanté a des raisons d’être heureux, tout comme Chelsea, qui "blinde" là un joueur majeur, courtisé de longue date par le Paris Saint-Germain. "Nous sommes ravis que N’Golo ait signé un nouveau contrat et voie son avenir à long terme à Chelsea", a indiqué la directrice générale des Blues, Marina Granovskaia. "Quand il est arrivé, nous savions que nous avions recruté un joueur spécial mais il a stupéfié tout le monde avec son côté infatigable et altruiste. C’est un grand professionnel et un être humble alors qu’il est champion du monde et champion d’Angleterre à deux reprises."

Kanté est une pépite qui n’a pas fini de faire le bonheur de Chelsea. En deux saisons sous le maillot bleu, l’ancien joueur de Caen a déjà marqué les esprits avec un Championnat d’Angleterre conquis en 2017 et une Cup l’année suivante. Sans oublier une flopée de distinctions personnelles avec notamment trois titres de joueur de l’année décrochés à l’issue de la saison 2016-2017 de Premier League. Aussi incontournable avec Antonio Conte que Maurizio Sarri, "N’G" finit en beauté une année 2018 qu’il n’est pas près d’oublier.