La Ligue 1 perd encore un de ses plus précieux talents. Enfin pas tout à fait encore. William Saliba, auteur d'une saison fantastique sous le maillot vert à 18 ans seulement, s'est engagé ce jeudi avec Arsenal. Un transfert assorti d'un prêt d'une saison du côté de Geoffroy-Guichard. L'opération est belle pour les Verts qui signent la plus grosse vente de leur histoire (près de 30 millions d'euros, très loin de celle de Kurt Zouma vendu contre 17 millions d'euros en 2014) tout en conservant le défenseur central jusqu'en mai prochain.

L'opération est belle aussi pour Arsenal qui met la main sur l'un des plus gros espoirs au poste de défenseur central convpoité par Manchester City et surtout l'ennemi intime, Tottenham. Les Gunners en avaient bien besoin alors que Laurent Koscielny, 33 ans, veut s'en aller et que Sokratis, 31 ans, et Mustafi n'ont pas donné entièrement satisfaction. Saliba va apporter du sang neuf à l'un des points faibles de l'effectif des Gunners.