Arsenal tient la cadence, Cardiff sort de la zone rouge

Après le facile succès (0-3) en début d'après-midi de Manchester United sur la pelouse de Fulham, Arsenal, privé d'Özil et Aubameyang (malades) mais aussi de Ramsey et Xhaka (blessés), n'avait pas le choix et devait s'imposer à Huddersfield pour rester à un point des Red Devils dans la course à la Ligue des champions. Mission accomplie pour des Gunners brillant durant en première période avant de subir après la pause. Qu'importe, la différence était faite. Dans le sillage d'un Lacazette encore très bon ce samedi, Arsenal n'a mis qu'un quart d'heure pour ouvrir le score, grâce à une volée d'Iwobi légèrement détournée (16e).

Une ouverture du score qui a conforté les Gunners dont son idée de jeu, avec une grosse exploitation des côtés. Mais c'est une nouvelle fois sur le jeu de transition qu'Arsenal a fait le break. Lancé sur la droite, Mkhitaryan a adressé une offrande à Lacazette que le Français ne s'est pas gêné pour convertir (44e). Son 12e but de la saison. Malgré un premier acte de qualité, les Gunners sont ensuite quelque peu retombés dans leurs travers, oubliant de mettre l'agressivité nécessaire. Heureusement, pour eux, Huddersfield a tardé à en profiter, sur un but contre-son-camp de Kolasinac (90e). Avec ce succès, Arsenal reste 6e à un point de Manchester United mais revient provisoirement à hauteur de Chelsea, qui joue dimanche.

Arsenal's French striker Alexandre Lacazette is mobbed by teammatesGetty Images

Du baume au cœur pour Cardiff

De son côté, Cardiff s'est offert un énorme bol d'air en allant s'imposer (1-2) sur la pelouse de Southampton. Dans cette période si difficile pour eux, les Gallois avaient cru tout perdre lorsque Stephens (90+1e) a répondu à l'ouverture du score de Bamba (69e). Mais les Bluebirds ont du cœur et ont arraché la victoire à la dernière minute grâce à Zohore (90+3e). Un succès qui leur permet de passer devant leur adversaire du jour et de grimper à a 15e place.

Dans les autres rencontres, Everton a confirmé ses énormes difficultés du moment (six défaites sur les huit derniers matchs) en s'inclinant (1-0) sur la pelouse de Watford. Gray (65e) est l'unique buteur d'une rencontre qui a vu le Français Kurt Zouma être exclu (90+5e). Pas de vainqueur à Selhurst Park entre Crystal Palace et West Ham (1-1), Zaha (76e) ayant répondu au penalty transformé à Noble (27e).