Ça ne va pas beaucoup bouger niveau mercato du côté de Chelsea cet été. Le club est interdit de recrutement par la FIFA pour les deux prochains mercatos (été 2019 et hiver 2020). Les Blues ont enfreint les règles sur les transferts internationaux de joueurs mineurs et vont le payer cher, très cher. Tout simplement parce qu’ils ne pourront pas se renforcer alors que leur joueur star va s’envoler vers d’autres horizons. Retours de prêt, jeunes joueurs... Comment Chelsea peut-il aborder son été ?

Giroud numéro 1 ?

Eden Hazard ne l’a jamais caché cette saison, il est temps pour lui de partir, après sept ans de bons et loyaux services. Son transfert - probablement au Real Madrid - est presque acté. Le joueur l’a annoncé lui-même après la victoire des Blues en finale de Ligue Europa contre Arsenal (4-1). Ce départ va rapporter beaucoup d’argent à Chelsea… pour rien.

Eden Hazard wird den FC Chelsea wohl verlassen.Getty Images

Concernant Gonzalo Higuain, le dossier s’avère compliqué. L’Argentin (13 fois titulaire pour 5 buts) avait été prêté l’hiver dernier par la Juventus. Le prêt peut être prolongé d’un an contre… 18 millions d’euros. Pas de panique, les Blues ont une solution prénommée… Olivier Giroud. L’international français vient de signer un nouveau bail d’un an supplémentaire. Difficile de mettre sa prestation contre Arsenal en finale de Ligue Europa (un but, une passe décisive, un penalty provoqué), de côté. Tout dépendra du futur coach des Blues - Sarri est sur le départ - mais Giroud pourrait enfin avoir une place de titulaire indiscutable.

Olivier Giroud lors de la finale de la Ligue Europa 2019 entre Chelsea et ArsenalGetty Images

Chelsea avait pris les devants cet hiver en recrutant. Il y a eu l’Américain Christian Pulisic pour 64 millions d’euros. L’ailier droit a terminé sa saison du côté du Borussia Dortmund (4 buts, 4 passes décisives en Bundesliga) et devrait rejoindre Londres dès cet été.

Vidéo - Chelsea - Sarri "Pulisic peut devenir un joueur très important pour nous" 01:01

Quelques pépites de côté

Cette interdiction de recrutement n’affole pas nos confrères d’Outre-Manche, qui affirment que les Blues disposent également d’un réservoir de jeunes joueurs : "Ils ont beaucoup de joueurs prometteurs ou en prêt comme Callum Hudson-Odoi, Mason Mount ou Tammy Abraham pour ne citer qu’eux", affirme Kevin Coulson, journaliste à Eurosport UK.

Tammy Abraham of Aston Villa (R) is challenged by Tom Huddlestone of Derby County during the Sky Bet Championship Play-off Final match between Aston Villa and Derby County at Wembley Stadium on May 27, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

Les deux derniers joueurs cités participent actuellement à l’Euro U21 et sont devenus des joueurs incontournables des Young Lions. Tammy Abraham (21 ans), prêté à Aston Villa cette saison (25 buts en Championship), a déjà porté deux fois le maillot des Blues en 2016. Il a également remporté la Youth League à deux reprises avec son club (2015 et 2016). Peter Sharland d’Eurosport UK voit en lui la future doublure d’Olivier Giroud : "Giroud va être le premier choix et Tammy Abraham très probablement son remplaçant, mais tout dépendra du coach."

Mason Mount, 20 ans et milieu de terrain, a déjà lui aussi un beau palmarès. Prêté en 2017-2018 au Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas, il y avait été élu meilleur joueur de la saison. Après son escapade néerlandaise, Mount était prêté à Derby County cette saison, sous les ordres d’un certain Franck Lampard. Il faisait également partie de l’équipe qui a remporté l’Euro U19 en 2017. Callum Hudson-Odoi, seulement 18 ans, devrait prolonger son contrat avec les Blues pour… cinq ans. L’attaquant se soigne actuellement d’une rupture du tendon d’Achille. La stratégie est claire - du moins pour les deux années à venir - blinder les joueurs d’avenir.

Mason Mount of Derby CountyGetty Images

Un gros réservoir mais la route est longue

S’il ne faut pas vraiment s’inquiéter pour Chelsea, c’est parce que les Blues ont envoyé… 40 joueurs en prêt cette saison. Et pas n’importe lesquels. Kurt Zouma, qui a joué 32 matches avec Everton, Tiémoué Bakayoko qui revient de l’AC Milan, Alvaro Morata (Atletico Madrid), qui n’est jamais parvenu à convaincre ou encore Michy Batshuayi (Crystal Palace). Des joueurs, Chelsea en a et à profusion. Petite précision, Chelsea peut vendre et prêter. Difficile de penser que les Blues vont laisser partir leurs pépites. En revanche, des ventes ou prêts de joueurs non indispensable pourraient être tout à fait envisageables pour soulager la masse salariale.

Chelsea-Arsenal - Europa League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Permettront-ils à Chelsea d’être au niveau en Premier League et en Ligue des Champions ? Nos confrères outre-Manche en doutent : "Ils ont eu de la chance de se qualifier cette saison grâce aux implosions d’Arsenal et de Manchester United. Mais City et Liverpool ont imposé un très haut niveau en Premier League et Ligue des Champions cette saison. Et Chelsea n’est clairement pas au niveau de ces deux clubs, et les changements ne vont pas aider."

Les dirigeants de Chelsea avaient pris soin de se protéger au mercato hivernal, en prolongeant Olivier Giroud. N’Golo Kanté devrait être jalousement gardé. Difficile d’y voir très clair tant que le problème de l’entraîneur ne sera pas réglé. Les Blues ont des ressources, abondance de biens ne nuit pas, à condition de bien les utiliser.