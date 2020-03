Alors que deux cas de coronavirus ont été officiellement confirmés en Premier League (Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi), la Fédération anglaise de football a décidé de suspendre l'intégralité de ses compétitions, ce vendredi, et ce jusqu'au 4 avril prochain. Cette décision s'applique à toutes les divisions et catégories, du football féminin à celui masculin. Amateur comme professionnel.

Les matches de "Three Lions" reportés

Comme précisé par le communiqué de la FA, cette situation exceptionnelle sera constamment évaluée. "Étant donné les mesures prises dans tous les clubs, il n’y a pas d’autre alternative que l’action d’aujourd’hui", explique la Fédération anglaise. Les matches amicaux de la sélection anglaise, contre l'Italie et le Danemark, sont également reportés.

"Nous continuerons de suivre tous les conseils du Gouvernement", conclut le communiqué. Jeudi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le passage à une nouvelle phase de son plan d’action pour faire face au Covid-19.