Avant Liverpool - Manchester City : Mohamed Salah, l'année d'après

Pour savoir ce que les Anglais nomment "one-season wonder", un exemple suffit. Celui de Michu, l'ancien attaquant de Swansea. En 2012-2013, l'Espagnol inscrivait 18 buts en Premier League. La suite ? Deux réalisations en 2013-2014, un séjour en quatrième division espagnole, une retraite anticipée à 31 ans, et la première place du "top" des hommes d'une seule saison, régulièrement établi outre-Manche. À cette liste, certains s'amusent désormais à associer le nom de Mohamed Salah, dans le creux de la vague à Liverpool après un premier exercice anglais exceptionnel. Mais l'inquiétude est-elle seulement justifiée ?

Il est vrai que Salah n'est pas dans la forme de sa vie avec les Reds. Après sa fabuleuse année comptable (44 buts toutes compétitions confondues, dont 32 en championnat), "The Egyptian King" peine à répondre aux attentes en ce début de saison. Il n'a marqué que trois buts en dix rencontres, et semble manquer cruellement de réussite. Cela pourrait sembler normal, pour un attaquant qui a marché sur l'eau pendant dix mois. C'est sans compter des erreurs grossières, comme ce ballon perdu avant l'égalisation du PSG en C1, ou des gestes d'énervement montés en épingle par les tabloïds britanniques, après les rencontres face à Paris ou Chelsea en championnat.

Mohamed Salah was kept quiet again as Liverpool rescued a point at ChelseaGetty Images

"Je sais déjà que vous allez faire des histoires"

Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, a préféré en rire. "Wow, c'est la crise !", plaisantait-il, juste après la victoire de son équipe contre le PSG. Avant d'ajouter, plus sérieusement : "Personne ne semble se souvenir qu'il a connu un lent démarrage la saison dernière." Au même stade, après sept rencontres en championnat, les chiffres de Salah étaient en effet à peu près comparables : quatre buts et deux passes décisives, contre trois buts et deux passes cette saison. Cela n'avait pas empêché l'Égyptien de battre le record de buts en une saison de Premier League, quelques mois plus tard.

Reste que Jürgen Klopp n'a pas hésité à ménager son joueur. Contre Chelsea (1-1) en Premier League, le coach allemand a sorti Salah alors que son équipe était menée, une première depuis l'arrivée de l'attaquant. Cette sortie à la 66e minute était également la plus précoce pour l'attaquant depuis qu'il a posé ses valises à Anfield. "Je sais déjà que vous allez faire des histoires à propos de ça, mais c'est le football, disait Klopp après le match. C'était tactique. (…) Ce n'était pas le meilleur match de la carrière de Mo, à 100%."

Mohamed Salah, remplacé par Xherdan Shaqiri à la 66e minute contre ChelseaGetty Images

En cause notamment, les prises de décision de l'Egyptien. Là où, l'an passé, Salah semblait ne jamais se tromper, il peine aujourd'hui à faire les bons choix. Contre Chelsea, l'attaquant a gâché plusieurs occasions, par maladresse (une occasion en or envoyée droit sur Kepa notamment) ou par altruisme : son une-deux avec Wijnaldum, alors même que le but était ouvert, a fait pester son entraîneur. "Il a préféré passer la balle, mais pourquoi ? Il aurait dû tirer !"

"Comme le vélo"

Tout semble n'être pourtant qu'une question de réussite. À bien y regarder, les statistiques de Mohamed Salah sont pour l'instant très proches de ses standards de la saison dernière. Comme souligné par Opta, Salah restait, à l'issue de la 7e journée, le joueur ayant cadré le plus de tirs (12) et s'étant procuré le plus d'occasions franches (8) en Premier League. Il est également troisième au nombre total de tirs (29). Concernant les "expected goals", c'est-à-dire la probabilité qu'a un joueur de marquer en fonction de sa position, il est même au-dessus de sa moyenne de la saison passée : 0,88 but attendu toutes les 90 minutes, contre 0,77.

Pour Jürgen Klopp, aucune raison donc de s'inquiéter. "C'est normal pour un attaquant de connaître ces périodes sans but. Il reste dangereux, il s'est procuré des occasions dangereuses sur les derniers matches. [Les buts], c'est comme le vélo, vous ne pouvez pas oublier comment on fait. (…) Vous ratez, peu importe, ça arrive. Il n'y a pas de problème. (…) Mais je veux qu'il veuille être décisif, qu'il veuille marquer."

Pour l'Allemand, c'est surtout l'espérance autour de Salah qui pose un problème : "Les attentes ont changé, c'est normal. Il a établi une nouvelle norme l'an passé." Le coach de Liverpool a d'ores et déjà donné rendez-vous à la fin de la saison. Après tout, il y a quelques années, un autre attaquant était taxé de "one-season wonder" par certains spectateurs de mauvaise foi. Son nom ? Harry Kane. 113 buts en Premier League plus tard, l'Anglais a mis tout le monde d'accord. À Salah de suivre ses traces.