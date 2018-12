Premier League : Manchester City leader provisoire après sa victoire sur Everton (3-1)

Le bras de fer entre Liverpool et Manchester City continue. Vainqueurs d'Everton sans forcer (3-1), les joueurs de Pep Guardiola ont dominé des Toffees sans solution pour reprendre provisoirement la première place de Premier League avec deux points d'avance sur les Reds. Gabriel Jesus, qui a ouvert le score (22e) avant de s'offrir un doublé (50e), a enfin trouvé le chemin des filets et mis fin à une disette qui durait depuis août dernier en championnat. Malgré la réduction du score de Dominic Calvert-Lewin (65e), très vite compensée par Raheem Sterling (68e), les Citizens n'ont jamais été inquiétés et enchaînent une 14e victoire en 17 matches de championnat.

Comme à son habitude, Manchester City s'est montré agressif dès le coup d'envoi du match. Mais les imprécisions inhabituelles de Leroy Sané et Gabriel Jesus dans le dernier geste, mêlées un bloc d'Everton bien en place empêchent toute occasion franche mancunienne : aucun tir dans le premier quart d'heure. Sauf que la machine bleue ciel ne s'enraye jamais très longtemps.

Sané, livreur de caviar

Parfaitement lancé côté gauche par Leroy Sané, après une très mauvaise relance dans l'axe de Mina, Gabriel Jesus a fait parler sa vitesse pour ajuster Pickford et inscrire son premier but (22e) depuis onze matches de championnat. Un réel soulagement pour l'attaquant brésilien, conspué par certains fans pour son inefficacité mais qui n'a jamais perdu la confiance de Pep Guardiola.

Débarrassé de son fardeau, Jesus a confirmé en s'offrant un doublé au retour des vestiaires d'une tête imparable sur une nouvelle offrande de Sané (50e). Et ni la réduction du score des Toffees sur une tête de Dominic Calvert-Lewin (65e), ni sa fin de match ratée n'a empêché les Citizens de reprendre les rennes de la Premier League. En tout cas jusqu'au match de Liverpool, qui accueille Manchester United ce dimanche à 17h00. En attendant, Gabriel Jesus peut jubiler.