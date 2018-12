Premier League : Manchester United s'offre un carton à Cardiff (1-5) pour la première de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer commence avec un sourire. Pour sa première sur le banc de Manchester United où il a succédé à José Mourinho, l’ancien supersub de United a vu ses joueurs signer une victoire probante sur la pelouse de Cardiff (1-5). Anthony Martial, titulaire à gauche de l’attaque mancunienne, s’est offert son huitième but de la saison en Premier League tandis que Jesse Lingard a signé un doublé. Au classement, les Red Devils restent sixièmes, à huit points de la quatrième place.

Le jour et la nuit. Entre l’équipe mancunienne atteinte de la sinistrose qui avait sombré à Anfield la semaine passée (3-1) et celle présente sur la pelouse de Cardiff, il y avait un monde d’écart. Car Solskjaer avait misé sur la jeunesse. Rien de révolutionnaire dans sa compo de départ si ce n’est la présence de Paul Pogba au sein d’un 4-3-3 où Marcus Rashford occupait l’axe en l'absence de Romelu Lukaku (pour raisons personnelles). Il n’a pas fallu longtemps à l’Anglais pour débloquer le score d’un coup franc parfait (1-0, 3e).

Un Pogba en mode distributeur de caviars

Le début d’une soirée parfaite pour les Red Devils seulement entachée par le penalty transformé par Victor Camarasa (1-2, 38e). Car plus que le résultat, c’est bien la manière qui a enchanté les fans mancuniens ce samedi. D’abord après cette frappe déviée de Herrera sur un service d’un Pogba influent qui a terminé sa course en lucarne (0-2, 29e). Mais surtout à la suite d’un mouvement lumineux à trois entre Pogba, Martial et Lingard, terminé de près par le Français (1-3, 41e).

La suite a finalement été du même acabit, Lingard y allant de son but après avoir lui-même gratter un penalty logique (1-4, 57e) avant de s’offrir une dernière friandise sur un nouveau service de Pogba (1-5, 90e). Certes, ce n’était que Cardiff en face. Mais ce Manchester n’avait rien à voir avec celui de Mourinho. 74% de possession, de l’allant offensif, des prises de risque (16 tirs), des jeunes insouciants : pas de doute, le football est bien revenu à United.