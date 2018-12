Premier League - Paul Pogba encore remplaçant face à Liverpool !

"J'attends de lui qu'il joue bien et qu'il ait un bon impact sur le match et sur l'équipe, une équipe avec des joueurs qui ne jouent pas beaucoup" avait avancé José Mourinho le week-end passé au moment d'évoquer Paul Pogba. Visiblement, il n'a pas été satisfait du rendement du Français face à Valence en Ligue des champions. Ce dimanche, pour derby d'Angleterre face à Liverpool, le Français est encore remplaçant. Au milieu, c'est un trio Matic - Fellaini - Herrera qui a été aligné par le "Special One". Autre surprise : l'absence d'Anthony Martial du onze titulaire. Ce sont Marcus Rashford et Jesse Lingard qui seront en charge des couloirs pour MU.

Côté Liverpool, Fabinho et Naby Keita sont alignés au milieu tandis que le trio Salah-Mané-Firmino est bien présent.