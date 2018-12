Premier League : Mauricio Pochettino et Tottenham, une affaire de régularité

Un caillou dans leur chaussure. C’est ce que Tottenham, troisième de Premier League avant de rencontrer Everton dimanche (17h), représente pour les “gros” clubs du championnat anglais. Trois années de suite sur le podium, les Spurs peuvent remercier leur entraîneur, Mauricio Pochettino. L’Argentin vient de prolonger son contrat, jusqu’en 2023, et compte bien s’inscrire sur la durée avec Tottenham, au grand dam du Real Madrid et de Manchester United.

Le paradoxe Pochettino

Mauricio Pochettino, c’est un peu l’histoire d’un paradoxe. L’ancien Parisien, en tant qu'entraîneur, n’a jamais remporté un seul trophée, mais bénéficie d’une aura très particulière en Europe. Et lorsque l’on voit ses résultats avec l’Espanyol, Southampton ou Tottenham, on comprend très rapidement pourquoi. L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a notamment évité aux deux premières équipes une relégation et est en train de faire de Tottenham un grand de Premier League.

Vidéo - Pochettino : ''Encore beaucoup de travail avant de gagner un trophée'' 00:30

"Nous n’avons toujours pas de trophée, mais nous avons bien plus que ça, a-t-il affirmé à Sky Sports samedi. La structure que nous avons créée en quatre ans et demi, va bien au-delà de ça. Lorsque vous ajoutez et mélangez le tout, le temps sera venu de gagner des titres et de répondre aux attentes des personnes” analyse-t-il. D’ailleurs, Pochettino en est bien conscient, ce n’est pas cette année que Tottenham sera prétendant au titre. Le niveau de la concurrence directe est trop élevé.

Le projet d'abord

Mais pour Pochettino, plus que le trophée, ce qui compte c’est le projet. L’Argentin est parvenu, avec les Spurs, à se créer un noyau de joueurs très solide et surtout fidèle : Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen,... Joueurs convoités dans toute l’Europe et que Daniel Levy, président du club, tient à garder. Les deux hommes travaillent ensemble en favorisant le “compromis”, ce qui facilite grandement la vie de l'entraîneur.

Mauricio Pochettino, Manager of Tottenham Hotspur and Ben Davies of Tottenham Hotspur celebrate victory after the Premier League match between Chelsea and Tottenham Hotspur at Stamford Bridge on April 1, 2018 in London, England.Getty Images

L’Argentin peut se vanter de proposer du très beau jeu, et tout comme son idole Marcelo Bielsa, c’est ce qui importe le plus pour lui. “C’est un admirateur du beau jeu. (...) Il met ses joueurs à l’aise, il transmet beaucoup de confiance” s’enthousiasmait Lucas Moura (15 titularisations, cinq buts) au printemps, seulement quelques semaines après son arrivée à Londres.

Pour le moment, ne lui parlez pas du Real Madrid. Même s’il n’est pas insensible aux rumeurs qui l’envoient en Espagne, Pochettino n’a pas prévu de quitter Londres. Sa prolongation de contrat et ses confidences sur sa manière de travailler avec le club le montrent bien. “Je veux rester à Tottenham toute ma carrière”, affirmait-il en novembre dernier.

En attendant, il va falloir conserver cette troisième place dès dimanche contre Everton. Tottenham reste sur dix victoires sur ses 12 derniers matches et City et Chelsea viennent de tomber à domicile contre Crystal Palace (2-3) et Leicester (0-1). Attention, le caillou pourrait devenir rocher.