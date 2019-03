Premier League : Tottenham s'incline à Southampton et poursuit sa mauvaise passe (2-1)

Tottenham n’y arrive décidément plus. Ce samedi après-midi, les Spurs se sont inclinés au St. Mary’s Stadium, sur la pelouse de Southampton (2-1), dans le cadre de la 30e journée de Premier League. Alors qu’Harry Kane avait pourtant ouvert le score pour les siens (26e), Yan Valery (76e) puis James Ward-Prowse (81e) ont totalement renversé la situation. Tottenham, qui enchaîne donc une quatrième rencontre sans victoire en championnat, voit sa troisième place être grandement menacée. Dimanche, Manchester United et Arsenal, qui s’affrontent, mais également Chelsea, pourraient bien s’en rapprocher dangereusement.

Tout avait pourtant bien commencé pour Tottenham. Si Mauricio Pochettino, suspendu deux matches et contraint d’assister à celui-ci en tribunes, avait décidé de faire un peu tourner, il pouvait compter sur le grand retour de Dele Alli. Absent depuis deux mois à cause d’une blessure à une cuisse, le jeune milieu de terrain était titulaire d’entrée. Dès les premiers instants, le numéro 20 a rapidement retrouvé ses automatismes avec Harry Kane. Mais l’ouverture du score aurait très bien pu être consécutive à un but contre son camp. Mis sous pression après un centre d’Harry Kane, Maya Yoshida a voulu tacler le ballon, qui est aller s’écraser sur son propre poteau (21e). Dans la foulée, Christian Eriksen s’est chargé d’un coup franc très bien placé, du droit, mais c’est cette fois la barre transversale qui a été touchée (23e). Finalement, trouvé justement par Dele Alli sur un excellent ballon par-dessus la défense, Harry Kane a fini par trouver la faille, d’une frappe croisée du droit (26e, 0-1), pour son 200e but en carrière.

Yan Valery encore buteur

Irrésistible depuis le coup d’envoi, Tottenham aurait pu doubler la mise, peu avant la pause. Mais la frappe lointaine du droit de Dele Alli a contraint Angus Gunn à effectuer une parade (30e). Le gardien des Saints s’est ensuite illustré devant la tentative instantanée du droit de Christian Eriksen, depuis l’entrée de la surface de réparation (44e). Incapable de produire du mouvement et totalement hors du coup, Southampton a alors tenté le tout pour le tout, opérant deux changements à la pause. Un coaching payant puisque sur son premier ballon, Josh Sims a manqué de tromper Hugo Lloris mais sa frappe lointaine du droit a trouvé les gants de l’international français (46e). Tottenham a tenté de réagir, par l’intermédiaire d’Harry Kane (51e) puis par Christian Eriksen (62e), sur deux frappes du droit, mais ces deux reprises bien trop timides n’ont pas réussi à tromper la vigilance d’Angus Gunn.

Sur une remise de Stuart Armstrong, tout juste entré en jeu, le Français Yan Valery, déjà buteur la semaine dernière contre Manchester United, a remis les deux équipes à égalité, du gauche (76e, 1-1). Euphoriques, les Saints n’ont pas attendu bien longtemps avant de prendre l’avantage. À peine cinq minutes plus tard, James Ward-Prowse a transformé un coup franc en force du droit (81e, 2-1). Complètement apathiques, les Spurs se sont montré incapables de réagir et auraient même pu en encaisser un troisième. Mais Nathan Redmond, d’une frappe lointaine du droit, a buté sur Hugo Lloris (90e). Tottenham encaisse ainsi une troisième défaite consécutive à l’extérieur, en championnat. Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Borussia Dortmund (3-0, 0-1), les hommes de Mauricio Pochettino vont désormais devoir lutter pour pouvoir la disputer la saison prochaine.

Cardiff respire, Leicester se relève

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Leicester a renoué avec la victoire, sur sa pelouse, contre Fulham (3-1). Cardiff a fait une belle opération dans l'optique du maintien, après avoir disposé de West Ham (2-0). Mené 0-2 par Everton, Newcastle a fini par renverser la situation pour s'imposer 3-2. Enfin, Brighton et Bournemouth ont triomphé à l'extérieur, respectivement à Crystal Palace (1-2) et à Huddersfield (0-2).