Premier League : Tottenham enchaîne face à Cardiff (1-0)

Tottenham a assuré le minimum syndical. Opposés à Cardiff City dans le cadre de la 8e journée de Premier League, les Spurs se sont imposés sur le score de 1-0, grâce à un but inscrit par Eric Dier en tout début de rencontre. Si les trois points sont dans la poche, en revanche, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas rassuré dans le jeu, dans leur stade de Wembley ce samedi après-midi. Tottenham s'empare provisoirement de la 3e place du classement, avant la suite de cette journée.

Il ne fallait pas tomber dans le piège. Après une défaite contre le FC Barcelone (2-4) cette semaine en Ligue des champions, Tottenham, toujours privé de Dele Alli et de Christian Eriksen, avait à cœur de relever la tête en Premier League. Face à lui, Cardiff City, promu cette saison et 19e avant le coup d'envoi. Les Spurs sont idéalement entrés dans leur rencontre. Dans la surface de réparation, Eric Dier a repris du droit une tête contrée de Davinson Sanchez (8e). En plus d'ouvrir le score pour les siens, l'international anglais a mis fin à une longue disette en championnat, lui qui n'avait plus marqué depuis avril 2017. Le break aurait pu être fait peu avant la pause mais Lucas Moura (39e, 42e) ou encore Son (45e) n'ont pas su concrétiser leurs occasions.

Lloris et sa défense se sont (encore) fait peur

Malgré de bonnes intentions, les Lilywhites n'ont pas vraiment été sereins, notamment en défense. Hugo Lloris a mis du temps à rentrer dans son match. Après une première sortie totalement manquée sur Josh Murphy, le Français a eu la chance d'être parfaitement suppléé par son défenseur Toby Alderweireld, auteur d'un sauvetage sur la ligne (23e). Par la suite, le gardien français s'est montré décisif (41e, 64e), suffisant pour empêcher l'égalisation.

D'autant plus que Cardiff City s'est retrouvé à 10 à l'heure de jeu, après l'expulsion directe de Joe Ralls (58e). En infériorité numérique, les Bluebirds n'ont alors plus rien tenté. Tottenham s'est donc imposé sans forcer et enchaîne ainsi avec un troisième succès consécutif en championnat, après Brighton et Huddersfield. En plus de monter provisoirement sur le podium, les Spurs mettent la pression sur Liverpool et Manchester City. Les co-leaders s'affrontent dimanche (17h30).

Dans les autres résultats de l'après-midi, Watford a vécu un vrai clavaire. A domicile, les Hornets, auteurs d'un excellent début de saison avec quatre victoires en autant de rencontres, se sont largement inclinés contre Bournemouth (0-4). Provisoirement 5emes, les Cherries possèdent la deuxième meilleure attaque de Premier League. De son côté, Leicester a chuté à la maison contre Everton (1-2). A noter le but de l'égalisation inscrit par l'ancien Niçois Ricardo Pereira pour les Foxes et la quatrième réalisation en autant de rencontres de Gylfi Sigurdsson pour les Toffees. Wolverhampton enchaîne avec un sixième match sans défaite, après son court succès à Crystal Palace (0-1). Enfin, Burnley et Huddersfield se sont quittés sur un nul (1-1).