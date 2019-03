Premier League : Tottenham sauve le nul contre Arsenal et évite l'humiliation suprême

Un résultat qui ne fait les affaires de personne. Ce samedi après-midi à Wembley, dans le cadre de la 29e journée de Premier League, Tottenham et Arsenal se sont quittés sur un match nul (1-1). Si Aaron Ramsey avait ouvert le score pour les Gunners (16e), les Spurs ont réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Harry Kane, sur penalty (74e). Au classement, les deux formations font du surplace. Tottenham reste troisième, loin du duo de tête, et Arsenal, quatrième, quatre longueurs derrière leur rival. Les hommes d’Unai Emery pourraient même se faire doubler en cas de succès de Manchester United contre Southampton.

En une semaine, Tottenham a presque tout perdu. Encore à la lutte avec Liverpool et Manchester United pour le titre il y a peu, les Spurs restaient sur deux défaites consécutives avant le coup d’envoi. Contre Arsenal, en plus de devoir relever la tête, les hommes de Mauricio Pochettino avaient à cœur de ne pas laisser filer ce fameux derby du Nord de Londres. D’entrée, les Lilywhites n’ont pas réussi à chasser leurs doutes du moment. Arsenal en a donc profité pour ouvrir le score, au quart d’heure de jeu. Lancé en profondeur par Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey, après avoir effacé Hugo Lloris d’un crochet, a poussé le ballon au fond du but adverse (16e). Le futur joueur de la Juventus Turin est désormais directement impliqué sur trois des quatre derniers buts des siens en Premier League contre Tottenham (1 but, 2 passes décisives).

Totalement apathiques et incapables de réagir, les Spurs auraient même pu rentrer au vestiaire avec un retard bien plus conséquent si leur dernier rempart n’avait pas repoussé une tentative enroulée du droit d’Alex Iwobi, qui prenait la direction de la lucarne (41e). Peu avant la pause, Tottenham s’est enfin réveillé en cadrant pour la première fois. En face, Bernd Leno, sur un double arrêt décisif, a écœuré Christian Eriksen, pourtant auteur d’une frappe du droit à bout portant, puis Moussa Sissoko, qui avait également bien suivi, du droit (44e).

Mieux entré dans la seconde période, Arsenal a manqué de peu de faire le break. Bénéficiant d’un « traitement spécial » durant toute la rencontre, Alexandre Lacazette avait le ballon du 2-0 au bout du pied droit mais sa frappe est finalement passée à côté (53e). Dans la foulée, Unai Emery a tenté son coaching, remplaçant notamment son attaquant français par Pierre-Emerick Aubameyang (56e). Chahuté dans la surface de réparation, Harry Kane a obtenu un penalty avant de se faire justice lui-même, en prenant Bernd Leno à contre-pied (74e).

Après avoir gâché de nombreuses occasions, Arsenal, qui n’a jamais réussi à garder sa cage inviolée à l’extérieur en championnat depuis le début de la saison, a manqué une ultime fois, dans le temps additionnel, de repartir avec la victoire. Fauché dans la surface de réparation, Pierre-Emerick Aubameyang a vu son penalty être arrêté par Hugo Lloris, sauveur des siens (90e+1). Tottenham, qui signe là son premier match nul de la saison en Premier League, a donc évité de conclure cette semaine cauchemardesque sur une mauvaise note. A défaut du titre, les Spurs restent en course pour la Ligue des champions alors qu’Arsenal pourrait bien perdre sa quatrième place à la fin de cette journée.

Plus d'infos à suivre...