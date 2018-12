Premier League - Wolverhampton freine Tottenham en s'imposant à Wembley (1-3)

Coup d’arrêt pour Tottenham. Après cinq victoires de rang en Premier League, les Spurs ont été battus à domicile par Wolverhampton ce samedi (1-3). Harry Kane avait pourtant ouvert la marque (22e) mais Willy Boly (72e), Raul Jiménez (83e) et Helder Costa (87e) ont permis aux visiteurs de réaliser un remarquable coup d’éclat. Toujours deuxièmes au classement, les joueurs de Mauricio Pochettino restent sous la menace de Manchester City et ratent l’occasion de mettre la pression sur Liverpool, qui pourrait prendre le large en cas de succès contre Arsenal (18h30).

Irrésistible depuis plusieurs semaines, Tottenham a vécu un brutal retour sur terre. Opposés à Wolverhampton, les Spurs avaient cependant bien commencé, produisant une première période pleine de maîtrise. Auteur d’une belle parade sur une reprise de Christian Eriksen (19e), Rui Patricio n’a en revanche rien pu faire pour stopper la superbe frappe de Harry Kane. Servi sur le côté droit, l’international anglais a profité de l’espace qui lui était laissé pour repiquer dans l’axe et ouvrir le score d’un missile du gauche (22e). Sans briller, les Londoniens ont ensuite tranquillement géré leur avantage jusqu’à la pause.

Des Spurs méconnaissables, Lloris impuissant

Les locaux auraient été bien inspirés de vite faire le break, mais leur second acte a été des plus insipides. Incapables de se montrer dangereux ou d’accélérer le rythme, Dele Alli et ses coéquipiers ont de plus en plus reculé. Les Wolves en ont profité. Métamorphosés suite à l’entrée en jeu de Joao Moutinho (68e), les promus ont d’abord égalisé sur corner par l’intermédiaire de Willy Boly (72e). Les hommes de Nuno Espirito Santo ont insisté et Raul Jiménez (83e) puis Helder Costa (87e) ont à leur tour trompé la vigilance d’Hugo Lloris.

Tottenham-WolverhamptonGetty Images

Cet inattendu - mais logique - revers stoppe la belle dynamique de Tottenham, qui pourrait être destitué de sa deuxième place si Manchester City venait à s’imposer du côté de Southampton dimanche (15h15). Installé en première partie de tableau (7e), Wolverhampton s’est pour sa part offert le scalp d’un autre cador du championnat, un peu plus de trois semaines après avoir triomphé de Chelsea (2-1).

Leicester trébuche, Mitrovic héros de Fulham

D’autres rencontres avaient lieu outre-Manche ce samedi après-midi. Vainqueur de City en milieu de semaine (2-1), Leicester n’a pas confirmé à domicile et s’est fait surprendre dans le temps additionnel par Cardiff (0-1). Brighton est venu à bout d’Everton sur la plus petite des marges (1-0), alors que Watford et Newcastle n’ont pas su se départager (1-1). Enfin, dans le duel des mal-classés, Fulham a pris le meilleur sur Huddersfield grâce à un but d’Aleksandar Mitrovic en toute fin de rencontre (1-0).