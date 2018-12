Samir Nasri aurait reçu une offre de West Ham

Quel est aujourd'hui le niveau de Samir Nasri ? Alors que l'ancien joueur de l'OM et d'Arsenal n'a plus joué depuis son départ d'Antalyaspor il y a presque un an (et qu'il est suspendu pour dopage jusqu'au 31 décembre), Manuel Pellegrini, l'entraîneur de West Ham, semble, lui, en avoir une petite idée.

En effet, le milieu offensif français qui s'entraînait depuis quelques semaines avec les Hammers aurait finalement séduit le board de l'équipe londonienne, qui lui aurait proposé, selon le Daily Mail, un contrat de six mois. D'après le site britannique, le Français de 31 ans (41 sélections en Bleu) toucherait 80 000 livres par semaine (soit environ 89 000 euros) et il ne manquerait plus que sa signature sur les documents.

Bientôt le retour en Angleterre de l'enfant terrible du foot français ?

A suivre...