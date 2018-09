Tottenham s'impose à Brighton (1-2) et remonte à la 5e place

Après avoir concédé trois défaites de rang, une stat qui fait figure d’ovni pour les Spurs dans l’ère Mauricio Pochettino, Tottenham devait absolument se reprendre ce samedi face à Brighton, qui était toujours à la recherche d’un succès depuis sa victoire de prestige contre Manchester United mi-août dans ce même Amex Stadium. Et si les joueurs de Chris Hughton auraient peut-être mérité d’accrocher les Londoniens, ils ont vu l’équipe la plus réaliste l’emporter (1-2). Les Spurs respirent un peu mieux ce samedi soir.

Les coéquipiers d’Harry Kane auront pourtant évolué presque toute une mi-temps en apnée, face à des Seagulls qui se sont sentis pousser des ailes après une première période passée à défendre très bas. Face à une formation quasi-type alignée par Pochettino, à l’exception de la présence de Paulo Gazzaniga dans les cages- son deuxième match de Premier League seulement –les locaux voulaient bétonner et profiter de la vitesse d'Anthony Knockaert et Solly March en contre. Mais ils auront juste subi, sans toutefois concéder d’occasion chaude face à des Spurs pas très inspirés, et peut-être encore marqués par leur revers concédé cette semaine en Ligue des champions contre l’Inter (2-1).

Lamela, le grand retour ?

Tottenham a tout de même fini par sourire sur une faute de main de Glenn Murray dans la surface, qui leur a offert un penalty. Harry Kane ne s’est pas privé d’inscrire son 143e but sous le maillot des Spurs (1-0, 42e). Mais l’international anglais n’a rien pu faire sur le retour déchaîné de Brighton en seconde période.

Seul Christian Eriksen est venu inquiéter Mathew Ryan (53e), alors que de l’autre côté, Knockaert et compagnie ont fait prendre un sacré bouillon aux Londoniens (50e, 61e, 63e, 65e). Mais paradoxalement, c’est le Français qui a gâché tous les espoirs des siens à la 66e minute, en se montrant trop gourmand après avoir été parfaitement servi par Beral Kayal dans la surface.

Une erreur fatale, et qui a été suivi du but du break de Tottenham par Erik Lamela, qui apporte toujours quelque chose depuis le début de saison, en tant que remplaçant ou titulaire (voir stat). Sur une superbe action collective des siens, l’Argentin a conclu d’une reprise du pied gauche (2-0, 76e). Après avoir déjà remonté deux buts lors des deux précédentes rencontres, Brighton a pensé à l’exploit après la réduction du score tardive de Knockaert (2-1, 90e+3). Mais les dés étaient jetés, et Tottenham redresse la barre avant une série de 3 matches en 10 jours, dont ce rendez-vous de gala face au FC Barcelone en Ligue des champions.