Touché à la cheville, Harry Kane sera absent jusqu'en mars !

Énorme coup dur pour Tottenham. Le club nord-londonien a annoncé ce mardi la blessure ligamentaire de son buteur Harry Kane qui l’éloigne des terrains jusqu’au mois de mars.

"Après des évaluations préliminaires, nous pouvons confirmer que Harry Kane a subi des lésions aux ligaments de la cheville gauche, contractées lors du match de dimanche", indique ainsi le club via un communiqué. Puis de préciser sur la durée de son indisponibilité : "Notre personnel médical continuera de le surveiller dès le début de sa rééducation et devrait reprendre l'entraînement début mars".

Auteur de 20 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, la blessure de l’attaquant des Spurs arrive au plus mauvais moment. Troisième de la Premier League, Tottenham voit ses chances se réduire dans la course au titre. Surtout, les hommes de Mauricio Pochettino seront privés de leur attaquant vedette pour affronter le Borussia Dortmund à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions (13 février - 5 mars).