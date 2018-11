Un doublé de Morata et Chelsea bat Crystal Palace (3-1)

L'idylle entre Maurizio Sarri et la Premier League continue. Grâce à une victoire assez facile face à Crystal Palace (3-1), Chelsea poursuit son invincibilité et suit la cadence de Manchester City et Liverpool, deux clubs qui n'ont pas encore connu la défaite non plus dans le championnat anglais. Cette série permet au coach italien de dépoussiérer un vieux record de 24 ans : pour ses débuts en Premier League, Frank Clark, alors à la tête de Nottingham Forest, n'avait pas perdu avant la 12e journée.

Si certains en doutaient encore, Chelsea est bel et bien candidat au titre. Et les Blues collent aux basques de Manchester City. Il y avait pourtant un derby à jouer face à des Eagles en manque de succès. Parfois dangereux face à une équipe de Chelsea ronronnante, Crystal Palace a quand même trouvé le moyen de céder sur le seul tir cadré adverse de la première période. Il fut l'œuvre d'Alvaro Morata sur un bon travail de Pedro (1-0, 32e).

Maurizio Sarri et Eden HazardGetty Images

Un Sarri record

Pour l'attaquant espagnol, ce but sera peut-être celui de la libération. Car il n'avait plus marqué lors de deux matches consécutifs de Premier League depuis… novembre 2017. Il s'est même fendu d'un doublé décisif, à la réception d'un coup franc d'Eden Hazard (2-1, 65e), pour calmer des Eagles ressuscités par l'égalisation d'Andros Townsend (1-1, 53e). Ce dernier, qui adore marquer face à Chelsea, a puni le début de second acte très poussif de Blues qui se reposaient un peu trop sur leurs acquis.

L'entrée en jeu payante d'Hazard, de retour d'une blessure au dos, a redonné un petit coup de fouet à son équipe, qui a fini par faire le break grâce à Pedro, récompensé de ses efforts à la réception d'un centre de Marcos Alonso (3-1, 71e). Trop gourmand sur sa dernière cartouche, Morata aurait même pu s'offrir un triplé.

Liverpool et Manchester City sont donc prévenus : Chelsea ne semble pas enclin à lâcher le rythme dans cette saison pleine de suspense. Maurizio Sarri a non seulement trouvé la bonne formule mais il dispose en prime d'un banc solide pour réveiller sa troupe quand le besoin s'en fait sentir. Avec cette victoire, les Londoniens rejoignent les Reds au classement, à deux petites longueurs des Citizens.