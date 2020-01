Manchester City pensait être parvenu à ses fins. Ce samedi, lors de la 23e journée de Premier League, les Citizens, après avoir été menés par Crystal Palace jusqu'à la 82e minute de jeu après un but de Cenk Tosun (39e), avaient fini par renverser la situation, grâce à un doublé de Sergio Agüero (82e, 87e). Mais c'était sans compter sur la ténacité des Eagles, qui ont égalisé, dans les tout derniers instants, sur un but contre son camp de Fernandinho (90e). Au classement, si les hommes de Roy Hodgson restent neuvièmes, ceux de Pep Guardiola sont toujours deuxièmes, mais plus que jamais sous la menace de Leicester, en déplacement à Burnley (dimanche, 15h).

Plus d'infos à suivre...