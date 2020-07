TRANSFERTS - Pep Guardiola serait autorisé à dépenser 150 millions de livres cet été pour renforcer son effectif, selon The Guardian. Cette information est divulguée au lendemain de la décision prise par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de lever la suspension de deux ans de toutes compétitions européennes du club anglais.

City peut désormais se tourner vers l'avenir. À peine libéré de sa sanction de deux années sans compétitions européennes infligée par l'UEFA pour infraction aux règles du fair-play financier, après décision du TAS, le board mancunien aurait déjà communiqué à Pep Guardiola les moyens dont il dispose pour ce mercato estival. Selon les informations du Guardian, le tacticien est autorisé à dépenser 150 millions de livres cet été pour renforcer son effectif. Et plusieurs pistes ont été évoquées par le quotidien britannique.

Alaba, Koulibaly, Ferran Torres : City veut se renforcer partout

Le premier joueur cité par le Guardian est un homme que Guardiola connaît personnellement, puisqu'il l'a entraîné au Bayern Munich. Il s'agit de David Alaba, le défenseur autrichien de 28 ans. Latéral gauche, milieu défensif et désormais défenseur central accompli : l'Autrichien est un couteau-suisse dont le profil ne peut que plaire au technicien catalan. Son contrat avec le champion d'Allemagne prend fin en juin 2021, de quoi mettre la pression sur le board munichois qui pourrait être contraint de le lâcher cet été afin de récupérer une indemnité de transfert.

Preuve que renforcer l'arrière-garde est une priorité pour Guardiola, The Guardian cite une autre piste en défense centrale : Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli, annoncé sur le départ cet été, est courtisé par de nombreuses écuries européennes, dont Manchester City. En plus d'un renfort défensif, Pep Guardiola pourrait aussi chercher un attaquant, dans l'optique de préparer l'après Aguëro. Le contrat du meilleur buteur de l'histoire des Citizen prend fin en juin 2021. Selon Sky Sport Allemagne et la Cadena SER Valence, City est très intéressé par le profil de Ferran Torres, l'ailier de 20 ans du Valence CF qui a explosé cette saison en Liga.

