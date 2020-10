Polyvalent, technique et à l'impact physique non négligeable, le milieu de terrain peut évoluer à n'importe quel poste dans l'entrejeu. Arrivé en 2012 dans le centre de formation de l'Atlético en provenance du Ghana, Partey s'était imposé depuis comme un joueur incontournable et l'un des milieux de terrain les plus réguliers de Liga.