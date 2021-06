Eduardo Camavinga devrait agiter le mercato estival. A un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, le jeune joueur est parti pour ne pas prolonger avec le club breton. Pour ne pas le voir partir libre de tout contrat l'été prochain, Rennes cherche donc à le vendre lors de ce marché des transferts. Le PSG est intéressé et a entamé des discussions il y a plusieurs semaines déjà. Mais un nouvel acteur s'est manifesté.

Paris toujours en pole

Selon RMC Sport, qui confirme une information révélée par le Daily Mail, Manchester United a fait part de son intérêt pour Eduardo Camavinga. Le club mancunien va rencontrer la semaine prochaine l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre de s'engager avec les Red Devils. Pour le moment, c'est loin d'être acté, puisque le milieu de terrain aimerait signer au PSG en priorité...

RMC Sport précise que le joueur a pour but de rester en France. Samedi, Ouest France affirmait que le milieu de terrain n'allait pas prolonger son contrat avec le Stade Rennais, et qu'il allait donc devoir quitter la Bretagne cet été. Camavinga ne manque pas de courtisans et va devoir faire un choix. Mais le PSG semble toujours tenir la corde dans ce dossier... Affaire à suivre.

