PREMIER LEAGUE - Tottenham a plié l’affaire en une mi-temps. Les Spurs se sont imposés 3-0 face à Leicester, à domicile ce dimanche dans le cadre de la 37e journée. Un score acquis à la pause. Harry Kane a notamment signé un doublé. Grâce à ce succès, les hommes de José Mourinho grimpent provisoirement à la 6e place, alors que les Foxes (4es) perdent de précieux points dans l'optique de la C1.

Tottenham signe un joli coup dans la course à la Ligue Europa. Les Spurs ont sereinement battu Leicester dans le duel entre prétendants européens de la 37e journée, ce dimanche à domicile (3-0). Tout s'est joué en première période avec le but contre son camp de James Justin, et un doublé d'Harry Kane. Les joueurs de José Mourinho enchaînent un cinquième match sans défaite et une troisième victoire consécutive pour remonter à la sixième place. Ceux de Brendan Rodgers subissent un coup d'arrêt dans leur lutte à trois avec Chelsea et Manchester United pour les deux derniers billets qualificatifs pour la prochaine Ligue des champions.

Alors que Red Devils et Blues joueront en championnat en milieu de semaine après le duel en Cup ce dimanche, José Mourinho avait feint de ne pas connaître le rôle d'arbitre de Tottenham dans la course à la Ligue des champions. Il n'en reste pas moins un maître dans l'art de mettre en place une équipe de contres. Face aux Foxes, ses hommes l'ont vite prouvé en ouvrant le score sur un tir d'Heung-Min son dévié par James Justin au bout d'une offensive rapide superbement lancé par Harry Kane depuis sa moitié de terrain (1-0, 6e).

Kane a (encore) fait mal à Leicester

Fort de leur avantage au tableau d'affichage, les Londoniens se sont repliés en nombre devant la surface d'Hugo Lloris qui a signé deux parades capitales sur une talonnade de Jamie Vardy (20e) et une frappe tendue d'Ayoze Perez (25e). Son homologue Kasper Schmeichel n'a pas été en reste sur un nouveau tir de Son, encore parti dans le dos de la défense des visiteurs (30e). Le portier danois n'a en revanche rien pu quand Kane a parfaitement conclu un contre londonien initié par Lucas Moura après un corner adverse (2-0, 37e).

Brendan Rodgers avait misé sur une défense à trois mais les vétérans Wes Morgan et Jonny Evans ainsi que le trop lent Ryan Bennett n'ont pa fait le poids face aux redoutables déplacements du trio offensif des Spurs. D'une sompteuse frappe enroulée venue de la gauche, Kane a trouvé la lucarne opposée pour signer un doublé et plier la rencontre avant la pause (3-0, 40e). Auteur de son 17e but de la saison en championnt, l'avant-centre anglais en a aussi claqué 16 dans sa carrière face à Leicester qui est bien sa victime préférée.

Si Les Foxes ont tenté de revenir dans le match et nettement tenu le ballon (70% de possession au final), ils ont globalement manqué d'inspiration pour servir Jamie Vardy dans de bonnes conditions mais aussi sans cesse buté sur un Lloris impérial (43e, 58e, 88e). Beaucoup trop irréguliers depuis la reprise, ils subissent une deuxième défaite sur leurs trois derniers matches donnant ainsi l'occasion à Chelsea, troisième, et à Manchester United, cinquième de prendre un avantage conséquent dans la course à la C1. Leicester (4e) disposera tout de même d'une ultime chance avec le choc de la dernière journée qui l'opposera, à domicile, au club mancunien.

