Bonne nouvelle pour les Bleus : Lloris va reprendre l'entraînement collectif avec Tottenham

On n'avait plus revu Hugo Lloris sur un terrain depuis le 5 octobre. Au Falmer Stadium, le gardien de but de Tottenham s'était grièvement blessé au coude gauche sur l'ouverture du score de Brighton. Trois mois plus tard, le dernier rempart des Spurs, qui a été opéré courant novembre, voit enfin le bout du tunnel. Selon les informations de la presse anglaise, Hugo Lloris devrait retrouver ses partenaires dans moins de dix jours.

Alors qu'il espère revenir sur les terrains de Premier League fin janvier-début février, le portier de Tottenham a déjà repris l'entraînement individuel il y a quelques semaines, avec l'entraîneur des gardiens, Nuno Santos. L'ancien Niçois a effectué plusieurs exercices de contacts et avec ballons afin de pouvoir revenir dans les meilleures conditions dans le groupe de José Mourinho qui fait face à une cascade de blessures : Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Harry Kane, Dany Rose ou Ben Davies.

Vidéo - Bleus - Mandanda : ''Lloris restera le N.1, il n'y a aucun débat'' 01:41

Ce retour arrive à point nommé pour Tottenham, qui est à la traîne en Premier League (ndlr : sixième à six points du quatrième, Chelsea) et qui jouera en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Leipzig. C'est également une excellente nouvelle pour l'équipe de France à six mois de l'Euro. "Sa place est très importante, prépondérante", avait notamment déclaré Didier Deschamps, quelques jours après la blessure de son capitaine. Si tout se passe bien, le sélectionneur des Bleus devrait pouvoir compter sur Hugo Lloris pour les deux prochains matches amicaux, en mars, face à l'Ukraine et la Finlande.