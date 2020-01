L'année commence mal pour Manchester United. Outre la défaite concédée sur la pelouse d'Arsenal, son entraîneur a été sévèrement tancé après la rencontre par une autre ancienne gloire mancunienne, Robin Van Persie. Au micro de BT Sport, le Néerlandais a pointé du doigt l'attitude d'Ole Gunnar Solskjaer après le coup de sifflet final. "Il sourit après un tel match. Ce n'est pas le moment de sourire", a réagi l'ex-attaquant des Pays-Bas.

Retraité depuis mai dernier, l'ancien joueur de 36 ans a aussi souligné le manque de poigne du technicien des Red Devils. "J'aimerais le voir un peu plus énervé, un peu plus méchant parfois. Je regarde Ole et il semble être un gars vraiment sympa, a-t-il lâché. Quand vous êtes joueur, vous avez aussi besoin d'avoir un peu de peur de votre entraîneur." Robin Van Persie n'a pas mâché ses mots après une nouvelle prestation sans relief de Manchester United, toujours cinquième de Premier League, à cinq points du quatrième Chelsea.

Ferdinand tempère les propos de Van Persie

Egalement consultant pour la chaîne BT Sport, Rio Ferdinand a temperé les propos du Néerlandais. "Dans le vestiaire, il est sûrement différent que face aux caméras. Enfin, j'espère que c'est comme ça. Il a pu être très froid après la prestation de ses joueurs. En tout cas, Manchester United a besoin de plus de constance. Les grandes équipes, elles, enchaînent dix ou quinze victoires de suite", a commenté l'ex-défenseur mancunien.

Un an après avoir remplacé José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer n'arrive pas à guider son équipe vers les sommets. Ce qui commence fortement à agacer les observateurs des Red Devils.