Cette information ne va pas améliorer la popularité d'Arsenal, marquée par une baisse de sa compétitivité sportive depuis plusieurs années. Selon The Telegraph, les joueurs de Mikel Arteta ont refusé de baisser leur salaire, malgré de longues négociations avec leurs dirigeants. Comme tous les clubs du monde, Arsenal est plongé dans une grande incertitude économique après que la Premier League ait été suspendue jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie de coronavirus.

Les dirigeants des Gunners ont d'abord proposé une baisse de salaire de 12,5% puis de 7,5%, en cas de qualification à la prochaine Ligue Europa. Puis, ils auraient inclus deux clauses pour tenter d'obtenir gain de cause : un joueur amené à prolonger son contrat à l'avenir obtiendrait le solde déduit et chaque joueur vendu percevrait cette déduction une fois qu'il signerait son contrat dans son nouveau club. A chaque fois, ils ont reçu une fin de non recevoir de la part des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans un contexte de crise où chaque économie est la bienvenue, les dirigeants d'Arsenal devraient faire face à un manque à gagner d'environ 30 millions d'euros alors que la masse salariale des Gunners est estimée à 263 millions d'euros selon The Telegraph. Contrairement à l'actuel neuvième de Premier League, les joueurs de West Ham, accompagnés par David Moyes qui a accepté une réduction de salaire de 30%, devraient voir une partie de leurs revenus de mars, avril et sûrement mai reportée. Quant à Southampton, le report de ces trois mois de salaire est déjà acquis.