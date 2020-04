La pandémie de coronavirus a fait l'effet d'une bombe dans l'économie du football. Alors que la saison a été suspendue depuis mi-mars, tous les clubs, y compris les poids lourds, tentent de trouver des solutions pour faire des économies. C'est notamment le cas de Tottenham, qui a été cherché assez loin. Selon The Daily Mail, Daniel Levy, le président des Spurs, aurait demandé à...Mauricio Pochettino de baisser son salaire.

Du temps où il entraînait le finaliste de la Ligue des champions 2019, l'entraîneur argentin touchait près de 10 millions d'euros par an (ndlr : soit environ 830 000 euros mensuel). Lorsqu'il a été écarté en novembre dernier, alors que Tottenham était plongé à une inhabituelle quatorzième place en Premier League, Mauricio Pochettino s'était mis d'accord avec Daniel Levy pour percevoir ses revenus jusqu'au moment où il trouverait un nouveau club.

Le quotidien anglais affirme ce vendredi que les négociations auraient même déjà débuté entre la direction de Tottenham et l'entraîneur argentin, qui était sous contrat jusqu'en 2023 avant d'être remplacé par José Mourinho. Dans le même temps, Daniel Levy tenterait également d'obtenir un accord de la part de ses joueurs et du Special One pour effectuer un effort salarial. Outre les 10 millions annuels de Mauricio Pochettino, le président des Spurs doit aussi supporter l'énorme contrat de José Mourinho qui touche près de 17,5 millions d'euros par saison.