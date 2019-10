David Luiz envoie Arsenal sur le podium

Discrètement, Arsenal tient son rang. Dans l'ombre de Liverpool et Manchester City, les Gunners s'affirment match après match comme l'une des valeurs sûres de la Premier League. Battus seulement à Anfield (3-1), les Gunners ont sont désormais invaincus depuis cinq rencontres en championnat après avoir battu Bournemouth dimanche (1-0) à l'Emirates. Un court succès acquis grâce au premier but de David Luiz sous le maillot d'Arsenal. Mais un succès marquant, car il permet à la formation d'Unai Emery de pointer à la troisième place du classement.

Elle a su se simplifier les choses face à Bournemouth en ouvrant le score rapidement. Il n'a pas fallu dix minutes aux Gunners pour prendre l'avantage quand David Luiz a jailli au premier poteau pour reprendre victorieusement de la tête un corner parfaitement botté par l'ancien Lillois Nicolas Pépé (1-0, 9e). Toujours privé d'Alexandre Lacazette, Arsenal a manqué de tranchant en attaque même si Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu doubler la mise dans le temps additionnel avec une tentative renvoyée par le poteau (90e+4).

Si elle n'a pas su se mettre à l'abri, l'équipe d'Unai Emery n'a pas non plus été vraiment inquiétée par Bournemouth. Sa prestation n'a pas été des plus brillantes, mais l'essentiel est ailleurs pour les Gunners. Ils ont su préserver leur but inviolé pour la deuxième fois seulement cette saison en championnat et semblent progresser sur le plan défensif. Ce sera à confirmer à la reprise, où Arsenal ira sur le terrain de Sheffield United pour montrer qu'il n'est pas par hasard sur le podium de cette Premier League si serrée.