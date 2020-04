PREMIER LEAGUE - Le club d'Everton s'est dit dimanche "consterné" par le fait qu'un de ses joueurs, qui serait l'international italien Moise Keane, ait organisé une fête à son domicile en violation des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus.

Moise Kean a vraisemblablement été rattrapé par la patrouille. Everton s'est dit "consterné" par la fête organisée par l'un de ses joueurs en plein confinement. Il s'agirait de son attaquant italien, même si le club anglais n'a pas laissé filtrer de nom. Selon le Daily Mirror, le joueur de 20 ans s'est lui-même filmé lors de cette fête et a envoyé des vidéos sur un groupe privé Snapchat, montrant notamment des lap-dances.

"Everton est consterné d'apprendre qu'un joueur de l'équipe première a ignoré les directives du gouvernement et la politique du club concernant la crise du coronavirus, a indiqué le club basé à Liverpool dans un communiqué. Le club a fermement exprimé sa déception au joueur et a clairement fait savoir que de telles actions sont totalement inacceptables. Les personnes exceptionnelles du NHS (service de santé britannique, ndlr) méritent le plus grand respect pour leur travail difficile et leur sacrifice."

Le Royaume-Uni a dépassé samedi les 20.000 morts à l'hôpital de patients atteints par le Covid-19. Kean est arrivé à Everton en provenance de la Juventus Turin l'an dernier contre la somme de 27,4 millions d'euros

