Willian veut privilégier le challenge sportif. Si ce dicton est souvent utilisé pour railler les joueurs qui choisissent d'abord l'aspect financier dans leur choix de club, l'ailier brésilien l'utilise lui au sens propre. En effet, le joueur arrivé à Chelsea en 2013, en fin de contrat en juin prochain, a déclaré jeudi au média brésilien Esporte Interativo qu'il était prêt à jouer gratuitement si la Premier League venait à se conclure en juillet. Jeudi, les instances du foot anglais ont annoncé que le championnat reprendrait au plus tôt le 30 avril et qu'il serait étendu "indéfiniment" si le besoin s'en faisait sentir.

"Si je devais jouer durant ces dates estivales, je pense que ça ne poserait pas de problème. L'idée est de finir le championnat, d'être loyal envers Chelsea, comme il l'a toujours été avec moi, sans forcément signer un contrat. Comme toujours, je donnerai mon maximum pour le club, peu importe ma situation contractuelle", a expliqué Willian, ajoutant qu'il ne savait pas encore s'il porterait le maillot des Blues durant l'exercice 2020-2021.

D'après les informations du média brésilien UOL, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk aurait refusé l'offre de prolongation d'un an proposé par Chelsea il y a quelques semaines. En effet, le milieu de terrain offensif de 31 ans souhaiterait rempiler pour trois saisons supplémentaires. La situation du Brésilien est suivi de très près par les plus grands clubs européens. Arsenal, Tottenham et le Barça aimeraient recruter le joueur qui pourrait être... gratuit à la fin du championnat d'Angleterre.