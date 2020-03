A cause de la propagation du coronavirus en Europe, les instances du football anglais ont décidé jeudi de prolonger jusqu'au 30 avril la suspension de la saison en cours, tout en s'engageant à la mener à son terme, a annoncé la fédération anglaise (FA). "Nous avons décidé que les matches professionnels en Angleterre seraient repoussés au moins jusqu'au 30 avril", explique le communiqué après une réunion qui s'est tenue en téléconférence entre la fédération, la Ligue anglaise et les représentants des championnats masculins et féminins.

La réunion avait pour objet de concrétiser les consignes de "distanciation sociale" prônées par le gouvernement pour ralentir la propagation du coronavirus. Après avoir longtemps tergiversé, les autorités du football anglais avaient, dans un premier temps, suspendu le déroulement de la saison jusqu'au 3 avril. Après la décision de l'UEFA de reporter d'un an l'Euro, à l'été 2021, le football anglais a réaffirmé sa volonté de mener à son terme la saison actuelle, "dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité".

"L'évolution du Covid-19 reste incertaine et nous voulons assurer tout le monde que la santé et le bien-être des joueurs et des joueuses, des staffs et des supporters sont notre priorité", ajoute la fédération. Les règles de la FA stipulent que "la saison ne doit pas se terminer plus tard que le 1er juin". Mais "le conseil d'administration (de la fédération) a décidé d'étendre cette limite indéfiniment pour la saison 2019-2020 du football professionnel", explique le communiqué.

La saison de Premier League a été interrompue alors que le titre semblait promis à Liverpool, avec ses 25 points d'avance à 9 journées de la fin sur Manchester City, qui compte un match en moins. Pour l'Europe, le suspense est total, puisqu'il n'y a que 9 points entre Chelsea, 4e, et Crystal Palace 11e, alors que pour la relégation, Brighton, 15e n'a que 2 longueurs d'avance sur le premier relégable, Bournemouth.