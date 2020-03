Tottenham s’en contentera. Ce samedi soir, dans le cadre de la 29e journée de Premier League, les Spurs sont allés arracher le point du match nul, sur la pelouse de Burnley (1-1). Alors que Chris Wood avait pourtant ouvert le score (13e), Dele Alli est parvenu à égaliser sur penalty (50e) au Turf Moor. Toujours huitièmes, les hommes de José Mourinho font du surplace, avec cette troisième rencontre de rang sans victoire, en championnat. Quant aux Clarets, ils profitent de ce point précieux pour remonter à la 10e place du classement.

Muet depuis le 22 janvier dernier, Dele Alli s’est mué en sauveur. S’il n’avait pas réussi à transformer son penalty (50e), alors les siens, qui ont montré deux visages durant cette rencontre, auraient très certainement eu du mal à éviter une nouvelle défaite. En effet, avant d’entamer cette partie, Tottenham restait sur une série inquiétante de quatre revers de rang (dont un aux tirs au but contre Norwich mercredi) toutes compétitions confondues.

Les Clarets ont multiplié les occasions en fin de rencontre

Et le début de rencontre de la part des Spurs, apathiques et surclassés, n’a clairement pas dû rassurer José Mourinho. Après une reprise de volée de Jay Rodriguez depuis l’entrée de la surface de réparation, Hugo Lloris, qui faisait son retour après deux matches manqués, n’a pas réussi à capter le ballon. Un ballon finalement revenu dans les pieds de Chris Wood, qui traînait aux six mètres, et qui s’est alors contenté de le pousser au fond du but (13e). L’attaquant néo-zélandais a inscrit son onzième but et réalise là déjà sa meilleure saison.

En fin de rencontre, les hommes de Sean Dyche ont encore une fois joué crânement leur chance, au point de pousser leurs adversaires dans leurs retranchements. Pour leur centième confrontation contre Burnley, en championnat, les Spurs ont tenu jusqu’au bout. Tottenham va toutefois devoir montrer un tout autre visage s’il souhaite continuer sa course en Ligue des champions. Mardi (21h), les Spurs, défaits lors du match aller (0-1), seront en mission à Leipzig.