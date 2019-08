Virgil van Dijk est donc dans le rétro. Déjà. Et c’est encore en Premier League que tout s’est noué. Ce lundi, comme attendu depuis plusieurs jours, Manchester United a fait de Harry Maguire le défenseur le plus cher de l’histoire en payant 87 millions d’euros à Leicester. Le central anglais de 26 ans s’est engagé pour six ans plus une en option. Un transfert XXL pour celui qui incarne désormais l’espoir des Mancuniens d’enfin retrouver un patron défensif qui leur a tant manqué depuis plusieurs saisons maintenant.

Il était écrit que Manchester United ferait des folies. Pour des raisons diverses, les autres géants anglais n’avaient pas de raisons de s’affoler sur le marché. Sauf les Mancuniens, privés de titre en Premier League depuis 2013 et incapables de trouver depuis des années le joueur défensif à même de stabiliser un secteur en grande souffrance. Ce ne sera pas Raphaël Varane, Kalidou Koulibaly ou même Samuel Umtiti mais bel et bien Harry Maguire.

Valeur sûre de Premier League, révélation des Three Lions au Mondial, le défenseur de Leicester fait office de vrai bon coup sportif. Financier en revanche… Sa nationalité, l’échange entre deux clubs anglais et l’identité de l’acheteur ont irrémédiablement fait grimper l’addition. Avec près de 87 millions d’euros, Maguire dépasse donc Van Dijk, Lucas Hernandez (80M) ou Matthijs De Ligt (75M sans bonus) au classement des défenseurs les plus chers au monde.

Et Pogba ?

"Tu rêves toujours de marcher sur les pelouses de Wembley ou d’Old Trafford quand tu es jeune, a expliqué le nouveau défenseur mancunien dans une vidéo diffusée par le club. C’est un club que j’ai toujours suivi. […] Je suis un joueur d’équipe et je donnerai tout pour cette équipe et pour ce club". Il vaudrait mieux étant donné la somme misée par United sur lui.

Le mercato mancunien prend cependant une nouvelle tournure ce lundi. Après Daniel James (17 millions), Aaron Wan-Bissaka (55 millions), Ole Gunnar Solskjaer accueille donc une troisième recrue d’envergure. Reste le dossier Pogba qui va passer désormais en alerte rouge. Si le pressing madrilène se fait moins imposant, la Juventus est revenue aux nouvelles ces dernières heures. Le technicien norvégien, lui, espère conserver sa Pioche. Histoire de dresser, enfin, un onze à la hauteur des attentes mancuniennes. Avec Maguire en tour de contrôle comme première certitude.