Le Buzz

Il n'y a pas que les footballeurs qui font parler d'eux pour leurs coupes de cheveux, il y a les entraîneurs aussi. Prenez José Mourinho par exemple. L'entraîneur de Tottenham est apparu dans une version cheveux (très) courts à l'occasion d'un entretien accordé à Sky Sports. Un look dont le Special One se serait bien passé...

"Parfois, j'aime bien quand c'est court, j'aime ressentir le froid, j'aime bien changer un petit peu. Ce n'était pas le cas cette fois, a expliqué l'ancien coach de Porto, de l'Inter ou du Real Madrid. Cette fois, je me suis endormi et quand je me suis réveillé, c'était tellement mauvais que j'ai dit au coiffeur de passer au sabot le plus court car, heureusement, mes cheveux vont repousser."