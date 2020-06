La belle action de Rashford : 3 millions de repas servis pour des personnes vulnérables

PREMIER LEAGUE - Avant la reprise de la Premier League la semaine prochaine, Marcus Rashford s'est impliqué pour permettre à l'association FareShare de servir 3 millions de repas à des personnes défavorisées en Angleterre.

Marcus Rashford a annoncé qu'il avait rassemblé les fonds nécessaires pour permettre à l'association FareShare de servir 3 millions de repas à des personnes défavorisées. "J'ai une grande nouvelle, les gars ! Nous avions l'objectif qu'à la fin juin FareShare soit capable de fournir 3 millions de repas à des personnes vulnérables dans tout le Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous avons atteint cet objectif", a écrit le joueur jeudi soir sur son compte Twitter.

Lorsque la saison de Premier League avait été suspendue, l'attaquant de 22 ans avait commencé à collaborer avec FareShare, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition. Son but : permettre aux enfants privés de repas à la cantine par la fermeture des écoles, en raison de l'épidémie de Covid-19, de manger. Il avait lancé une première campagne via son compte Twitter et les réseaux sociaux début avril, levant 150.000 euros un montant qu'il avait porté à près de 450.000 euros sur ses propres deniers.

Son initiative avait été largement saluée, d'autant qu'elle avait été lancée en pleine polémique sur le refus des joueurs de baisser leurs salaires pour aider leurs clubs face à la crise. Marcus Rashford s'était ensuite fixé l'objectif d'arriver à financer 3 millions de repas avant la fin juin, grâce à des dons alimentaires ou financiers, ce qui représentait environ 22,3 millions d'euros.

Croyez-moi si je vous dis que je n'arrêterai pas mon combat

"Croyez-moi si je vous dis que je n'arrêterai pas mon combat avant qu'aucun enfant au Royaume-Uni n'ait à se demander d'où viendra son prochain repas", a tweeté l'avant-centre des Red Devils, qui avait raconté avoir bénéficié de ce type d'aide quand il était un enfant élevé par une mère seule, qui travaillait de longues journées pour s'assurer d'avoir au moins un repas avant le dîner.

