La folie se confirme : Arsenal proche de claquer 45 millions pour Joelson Fernandes

PREMIER LEAGUE – Selon A Bola, Arsenal serait sur le point de conclure le transfert de Joelson Fernandes, jeune espoir (17 ans) du Sporting Portugal, contre 45 millions d’euros. Une délégation londonienne doit se déplacer dans les prochaines heures à Lisbonne pour tout boucler, mais les Gunners sont disposés à payer la clause libératoire du jeune feu follet.

Ce n’était qu’une rumeur un peu folle. Après tout, personne ne serait assez inconscient pour mettre 45 millions d’euros sur un joueur qui n’a disputé que 63 minutes en professionnel. Mais Arsenal en a décidé autrement. Par peur de passer à côté du prochain phénomène du foot portugais, les Gunners auraient décidé de boucler le transfert de Joelson Fernandes, 17 ans, dans les jours qui viennent selon A Bola.

Très affirmatif, le quotidien portugais avance qu’une délégation des Gunners est attendue à Lisbonne ce mercredi pour trouver un accord avec toutes les parties et ainsi griller la politesse à la Juventus et au Barça, intéressés de loin. Autre argument de poids : la présence de Kia Joorabchian, agent du joueur mais surtout grand manitou d’Arsenal ces dernières années, dans la délégation londonienne. A noter cependant qu'aucun média d'importance en Angleterre n'a confirmé l'information du média portugais.

A Bola confirme même l'impossible : Arsenal est disposé à payer le montant de la clause libératoire du joueur de 17 ans, fixée à 45 millions. Histoire de ne laisser aucune marge de manœuvre au Sporting dans une éventuelle négociation. Histoire aussi de boucler le dossier au pas de charge. Et d’ainsi faire de Joelson Fernandes, 17 ans et 63 minutes en professionnel, la cinquième plus grosse recrue de l’histoire des Gunners…

