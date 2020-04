La question Mané, la tentation Thuram... : A quoi devrait ressembler le mercato de Liverpool ?

La question de leur été

Difficile de vouloir bouleverser une équipe qui a tant prouvé la saison dernière et cette saison. Néanmoins, l’élimination prématurée en Ligue des champions, alors que les Reds sont tenants du titre, a montré que cette équipe n’est pas invincible.

Liverpool a les moyens de faire venir de très bons joueurs, même si ce n’est pas la politique de la maison de dépenser 250 millions d’euros sur une seule personnalité. La direction du club devrait surtout s’atteler à trouver des doublures haut de gamme à son trio d’attaque, qui a montré des signes de fatigue avant le confinement, pour préparer la saison prochaine, mais aussi pour préparer l’avenir.

Vidéo - Avec 250 millions d’euros, voici le mercato idéal de Liverpool 07:01

Si Mané part, Liverpool va devoir trouver un joueur du même standing pour le remplacer. Et un ancien du club pourrait bien intéresser la direction du club : Raheem Sterling. Selon l’Equipe, le Citizen ne restera pas à City si le TAS vient confirmer l’exclusion du club des compétitions européennes. Tout l’été des Reds se jouera autour du départ ou pas de l’attaquant sénégalais et de son remplacement.

Qui sont les cibles ?

Selon le média allemand Express, les Reds auraient jeté leur dévolu sur un certain Marcus Thuram, actuellement au Borussia Mönchengladbach. L’attaquant de 22 ans a joué 25 matches en Bundesliga pour six buts et huit passes décisives. Il ferait un remplaçant de haut vol pour le trio d’attaquants, d’autant plus que le fils de Lilian Thuram peut jouer à la pointe de l’attaque, mais aussi à droite et à gauche.

Marcus Thuram a réalisé une première saison convaincante en Bundesliga.Getty Images

En peine à Barcelone, Coutinho pourrait aussi revenir là où tout a commencé pour lui, avec un avantage non négligeable : sa valeur. Le joueur est estimé à 55 millions d’euro alors que Liverpool l’avait vendu 160 millions d’euros. Prêté au Bayern Munich, le milieu s’est fait une raison et sait que son avenir ne s’écrira ni en Espagne ni en Allemagne.

Boubakary Soumaré, le jeune milieu de terrain du LOSC aurait tapé dans l’oeil de Klopp qui aimerait le voir renforcer son entrejeu selon le Daily Mirror. Le joueur est pisté par les Reds depuis l’été dernier et avaient refusé de partir à Newcastle lors du mercato hivernal.

Qui va partir ?

Est-il temps pour Sadio Mané de voguer vers de nouveaux horizons ? Après avoir terminé quatrième au Ballon d’or 2019, l’attaquant semble à la croisée de sa carrière, même si tout semble aller pour le mieux avec les Reds. Un autre challenge ? Pourquoi pas. L’international sénégalais est envoyé du côté du Real Madrid depuis plus d’un an et Zinedine Zidane en aurait fait l’une de ses priorités. La Casa Blanca serait-elle le palier supérieur qui permettrait à Mané de toucher du bout des doigts ce Ballon d’or ? Avec 18 buts et 12 passes décisives, Mané reste une référence en Europe et pourrait être une alternative très sérieuse - et moins chère - à Kylian Mbappé, désiré lui aussi, par la direction du Real Madrid.

Vidéo - Mané : "La vie est plus importante que le football" 00:37

Le club pourrait aussi voir partir Xherdan Shaqiri - sous contrat jusqu’en juin 2023 - courtisé par le FC Séville. L’international suisse n’a presque plus de temps de jeu, seulement 174 minutes sur la saison 2019-20, et pourrait trouver à Séville un nouveau challenge. La direction de Liverpool avait refusé de le prêter cet hiver, mais le laisserait partir contre un chèque de 31 millions d’euros.

Mais aussi…

Liverpool va aussi devoir plancher sur les prolongations de certains de ses piliers, à commencer par Virgil Van Dijk. Le défenseur est sous contrat jusqu’en 2023, mais la direction du club aimerait le sécuriser et fait de cette prolongation une priorité. Une revalorisation salariale serait également comprise. Selon plusieurs médias anglais, le salaire du Néerlandais passerait de 150 000€ par semaine à 180 000€.