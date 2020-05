Les clubs sont prévenus : "Refuser le huis-clos sur terrain neutre sera plus cher que la relégation"

PREMIER LEAGUE - La Premier League va lancer un avertissement aux clubs qui refusent la proposition de disputer la fin de saison à huis-clos sur terrain neutre lors d'une réunion prévue lundi, selon les informations de Sky Sports. Les formations concernées par la course au maintien ont émis des réserves quant à cette solution.

Le gouvernement britannique n'a toujours pas donné son feu vert pour la reprise, mais la Premier League se tient prête. Plusieurs solutions sont à l'étude pour boucler une saison interrompue à la mi-mars par la pandémie du Covid-19. Lundi, lors d'une réunion avec les clubs, elle appuiera notamment sa proposition de disputer les dernières journées à huis-clos sur terrain neutre selon les informations de Sky Sports. Avec un argument fort. Selon le média britannique, la Premier League va prévenir les clubs que refuser cette proposition leur coûtera plus cher qu'une relégation.

Premier League "Pas de feu vert" du gouvernement britannique pour la reprise IL Y A 4 HEURES

Il faudra que 14 clubs de Premier League au moins valident cette solution pour qu'elle soit mise en place et permette ainsi une reprise du championnat. Pour l'instant, six clubs auraient d'ores et déjà émis des réserves : Brighton, West Ham, Aston Villa, Norwich, Bournemouth et Watford. Soit les six derniers du classement actuel. Ils craindraient selon Sky Sports que disputer la fin de saison sans l'appui de leur public constituerait un handicap trop important dans la course au maintien.

La Premier League compterait notamment mettre l'accent sur les conséquences à long terme d'un refus pour convaincre ces clubs de l'accepter. Et notamment brandir la perspective de démarrer la prochaine saison dans les mêmes conditions, avec des rencontres à huis-clos sur terrain neutre, selon l'évolution de la crise sanitaire. Le gouvernement britannique doit justement se prononcer sur la suite du confinement lundi, quelques heures avant ce rendez-vous entre la Premier League et des clubs qui souhaitent trouver une solution pour boucler la saison.

Premier League "Pas de feu vert" du gouvernement britannique pour la reprise IL Y A 4 HEURES