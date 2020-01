Liverpool se rapproche encore un peu plus du titre. Au lendemain du nul de Manchester City (2-2) et quelques heures après la défaite de Leicester (2-1), les Reds ont battu Manchester United (2-0) dimanche, dans le 204e derby d'Angleterre. La formation de Jürgen Klopp signe un treizième succès de suite en Premier League et prend seize longueurs d'avance sur les Citizens, avec un match de moins. Virgil van Dijk et Mohamed Salah ont marqué. Les Red Devils manquent l'occasion de se rapprocher du top 4.

Mais qui arrêtera Liverpool ? Manchester United avait réussi à décrocher un point au match aller (1-1), le 20 octobre dernier. Alors on imaginait les Red Devils - particulièrement à l'aise dans les très grandes affiches - capables de refaire le coup à Anfield. Mais dimanche, la formation d'Ole Gunnar Solskjaer a rapidement déchanté. En faisant l'erreur de laisser Virgil van Dijk beaucoup trop libre sur corner, les visiteurs ont été punis par un coup de tête du Néerlandais (1-0, 14e), se condamnant à courir après le score. Chez une équipe qui n'a plus perdu à Anfield depuis 2017.

Mo Salah, LiverpoolGetty Images

Les Reds auraient pu tuer le match

On ne peut pas dire qu'Anthony Martial et les siens n'y ont jamais cru. D'une part car le but du break, signé Mohamed Salah (2-0, 93e), est intervenu au bout de la dernière action de la rencontre, sur un contre fatal parfaitement joué par l'Egyptien. Mais aussi parce qu'ils ont eu quelques cartouches pour égaliser. Il a manqué quelques centimètres à Andreas Pereira pour pousser le ballon au fond des filets (41e), et un peu de finesse à Martial pour cadrer une occasion en or après un relais avec le même Pereira (59e).

Les Reds, eux, auraient pu s'offrir une rencontre beaucoup plus tranquille. Il y a eu ces buts refusés à Roberto Firmino pour une faute de Van Dijk (26e) et à Georginio Wijnaldum pour un hors-jeu (36e). Mais aussi et surtout ces grosses occasions pour Sadio Mané (45e), Salah (47e) ou encore Jordan Henderson, qui a trouvé le poteau (49e). Il a, pendant un temps, presque semblé évident que Liverpool serait sanctionné pour ce manque de réalisme criant. Mais les Reds semblent intouchables cette saison. Et depuis longtemps. Pour United, c'est une occasion de revenir plus près de Chelsea qui s'envole. Les Mancuniens restent à cinq points des Blues, battus à Newcastle samedi (1-0).