PREMIER LEAGUE - Trente après, Liverpool regoûte enfin au titre de champion d’Angleterre. Une libération et une consécration après trois longues décennies d’attente. Et il s’en est passé des choses du côté d’Anfield depuis le dernier sacre national, en 1990. Retour en chiffres sur ces années pourtant loin d’être moroses.

30

Le nombre que vous allez voir partout. L’attente de trente ans est désormais terminée dans le nord de l’Angleterre. Depuis 1990, Liverpool a été, à plusieurs reprises, très proche de remporter le titre, mais a dû attendre trois longues décennies pour décrocher une nouvelle couronne nationale.

11016

Si l’on veut être précis, et chipoter, cela fait exactement 11016 jours que Liverpool a décroché son dernier sacre national. C’était le 28 avril 1990.

7

Depuis le dernier sacre de Liverpool, sept clubs ont remporté le championnat d’Angleterre. L’ennemi juré Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Blackburn, Leeds et bien sûr Leicester lors de la formidable épopée de 2015-2016, ont été titrés au cours des trente dernières années.

5

Liverpool a terminé deuxième de Premier League à cinq reprises : en 1990-1991 (derrière Arsenal), 2001-2002 (encore devancé par les Gunners), 2008-2009 (derrière le rival Manchester United), 2013-2014 (en craquant dans le money-time face à Manchester City) et en 2018-2019 (après une nouvelle lutte historique avec les Citizens).

Steven Gerrard lors du match Liverpool-Chelsea le 27 avril 2014, tournant de la saison des Reds Crédit: Panoramic

4

Comme le nombre d’années nécessaires pour que Liverpool ne remporte de nouveau le titre. Ce chiffre, c’est Jürgen Klopp qui l’avait annoncé à son arrivée en Angleterre. Finalement, il aura fallu cinq ans au manager allemand pour parvenir à ses fins. Mais l’ancien technicien de Dortmund et de Mayence sera pardonné, sans aucun doute. Au cours de sa conférence de presse de présentation en octobre 2015, Jürgen Klopp avait dit qu’il était “quasiment certain” de pouvoir ramener le club sur le trône. Et le faire renouer avec ses glorieuses années. Mais pour ça, l’Allemand avait besoin d’une chose par-dessus tout : du temps.

"C’est tout ce qui intéresse les gens (ndlr, le titre), mais vous ne pouvez pas emporter l’histoire dans votre sac à dos pendant 25 ans. Nous pouvons attendre pour atteindre cet objectif, mais je ne veux pas dire que nous pouvons attendre vingt ans”, avait-il déclaré à la presse.

"Si nous sommes encore là dans quatre ans, je pense que nous aurons réussi à gagner un titre. J’en suis presque sûr. Si ce n’est pas le cas, le prochain qu’on ira chercher sera en Suisse dans ce cas.” Promesse non tenue par l'Allemand, mais tout vient à point à qui sait attendre.

Jurgen Klopp Crédit: Getty Images

17

Pourtant, tout n'a pas été si morose pour Liverpool au cours des trente dernières années, loin de là. Depuis le dernier titre de champion d'Angleterre, le club a presque tout gagné avec pas moins dix-sept trophées nationaux et internationaux.

2 Ligue des Champions – 2005, 2019

1 Coupe du monde des clubs de la FIFA – 2019

1 Coupe de l’UEFA – 2001

3 FA Cups (Coupe d’Angleterre) – 1992, 2001, 2006

4 League Cups (Coupe de la Ligue Anglaise) – 1995, 2001, 2003, 2012

3 Supercoupe de l’UEFA – 2001, 2005, 2019

3 FA Community/Charity Shields – 1990 (partagé avec Manchester United), 2001, 2006

Steven Gerrard soulève la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool Crédit: Panoramic

13

Rivaux historiques, Manchester United et Liverpool se sont toujours livrés de belles batailles lors des Derby of England. Au crépuscule des années 90, les Reds régnaient sur le nord de l’Angleterre et trônait au sommet du football anglais. Avec son dix-huitième titre acquis en 1990, les Scousers pouvaient voir venir. Mais MU est devenue une incroyable machine à gagner, sous la houlette de Sir Alex Ferguson. En remportant treize titres de champion d’Angleterre entre 1993 et 2013, les Red Devils ont plus que rattrapé leur retard et ont surclassé leur ennemi de toujours. Manchester United est aujourd’hui le club le plus titré du Royaume avec vingt titres. Pour le plus grand bonheur de Sir Alex qui avait lâché l’une de ses plus légendaires tirades, en 2002.

"Mon plus grand défi est derrière moi, mon plus grand défi c'est d'avoir fait tomber Liverpool de son putain de piédestal. Et vous pouvez l'écrire."

7

Entre le moment où Kenny Dalglish a mené les Reds au titre de champion d’Angleterre en 1990 et le sacre de la bande de Jürgen Klopp, arrivé en 2015 sur les bords de la Mersey, sept managers ont essayé de ramener le titre à Anfield. Sans succès. Et même le bref retour de Kenny Dalglish, quelques années après, s’est avéré vain.

Graeme Souness: 1991-1994

Roy Evans: 1994-1998

Gerard Houllier: 1998-2004 (co-entraîneur avec Roy Evans en 1998)

Rafa Benitez: 2004-2010

Roy Hodgson: 2010-2011

Kenny Dalglish: 2011-2012

Brendan Rodgers: 2012-2015

