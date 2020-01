109 jours. Voici le temps qu' Hugo Lloris a dû attendre pour revenir sur les terrains de Premier League. Mercredi soir, José Mourinho lui redonné sa chance. Pour le plus grand bonheur de l'ancien Lyonnais. "Mon retour ? Cela n'a pas été facile (sourire), a-t-il confié dans un premier temps sur le site officiel de Tottenham. C'était une sensation étrange, je n'avais jamais été blessé aussi longtemps depuis le début de ma carrière. Il a fallu être très concentré au cours de ce match. Mais mes coéquipiers m'ont bien aidé ce soir (ndlr : mercredi). La route a été longue."

Le gardien de l'équipe de France s'est satisfait de la victoire obtenue face à Norwich. Mais son côté perfectionniste ne l'a pas totalement comblé. "Je suis heureux d'être de retour, avec les trois points c'est encore mieux. Même si j'aurais préféré ne pas encaisser de but, a-t-il noté. C'était très important de gagner, peu importe la manière. En plus nos profitons des mauvais résultats de nos adversaires directs. L'état d'esprit a été bon, c'est ce que je veux voir tous les week-ends."

Mourinho triste pour Gazzaniga

Ecarté des terrains entre le 5 octobre, la date de sa blessure à Brighton, et ce mercredi, Hugo Lloris n'a pas oublié de remercier ceux qui l'ont aidé à effectuer son retour fin janvier alors que José Mourinho tablait sur début février. "J'ai essayé de tirer les bénéfices de cette période. J'ai pu me reposer et me remettre en question. Ce qui est toujours très bon pour progresser. Je suis heureux d'être de retour. Maintenant, je dois retrouver mon meilleur niveau. Cela se fera étape par étape et match après match", a-t-il assuré.

Ce retour a aussi donné le sourire à José Mourinho. "C'est très bonne nouvelle de voir l'un des meilleurs gardiens revenir même si son retour m'a obligé à sortir Paulo Gazzaniga du onze. Heureusement, il est très ami avec Hugo", a déclaré l'entraîneur de Tottenham. A cinq mois et demi de l'Euro 2020, un autre entraîneur a sûrement dû être satisfait : Didier Deschamps qui va pouvoir récupérer son capitaine pour les deux matches amicaux de mars des Bleus contre la Finlande et l'Ukraine.