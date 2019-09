Les Citizens ont passé leurs nerfs sur les Hornets. Visiblement vexés par leur défaite devant Norwich la semaine dernière (3-2), les joueurs de Manchester City ont fait exploser Watford samedi dans le cadre de la 6e journée de Premier League (8-0). Totalement déchaînés, ils n'ont eu besoin que d'une minute pour ouvrir le score puis de 18 minutes pour mener 5-0 dans une première période historique. Les partenaires de Bernardo Silva, auteur d'un triplé, se sont montrés moins cinglants en seconde période et n'ont marqué que trois nouveaux buts.

Rassurés par les deux récents matches nuls, dont le dernier face à Arsenal (2-2), les Hornets, derniers du classement ne pensaient pas subir une telle déroute. Ils ont pourtant affiché une trop grande naïveté dès les premières secondes de jeu et ont laissé David Silva ouvrir le score de près et donner le ton de la rencontre (1-0, 1re). La suite fut en effet une démonstration totale des joueurs de Pep Guardiola.

Sergio Aguero a doublé la mise sur un penalty obtenu par Riyad Mahrez (2-0, 7e) et inscrit son huitième de la saison. L'international algérien a également fait la différence sur coup de pied arrêté quelques instants plus tard quand son coup franc axial, dévié par le visage de Tom Cleverley, a fini au fond des filets de Ben Foster (3-0, 12e). Bernardo Silva a marqué d'une tête plongeante (4-0, 15e) et Nicolas Otamendi a également crucifié le pauvre gardien de Watford (5-0, 18e). Jamais une équipe de Premier League n'avait marqué cinq buts aussi rapidement.

Manchester City à la fête contre Watford (8-0)Getty Images

Bernardo Silva voit triple

L'ancien Rennais et Strasbourgeois Dimitri Foulquier, lui, se souviendra longtemps de son tout premier match au sein de l'élite anglaise, d'autant que son coach Quique Sanchez Flores l'a remplacé après une demi-heure de jeu pour tenter de mettre fin à la terrible hémorragie. Cela a temporairement fonctionné et Watford n'a plus encaissé de buts en première période, mais surtout parce que City a levé le pied.

Les Hornets ont de nouveau craqué peu après la reprise quand Bernardo Silva a décidé de relancer le spectacle en marquant un second but personnel tout en finesse (6-0, 48e). Absolument étincelant ce samedi, l'ancien Monégasque tenait son tout premier doublé en Premier League mais avait encore faim et a décidé de s'offrir un triplé après un joli travail de Kévin De Bruyne (7-0, 60e).

Le Belge, tout aussi brillant dans cette rencontre, a clos le score d'une puissante frappe sous la barre (8-0, 85e) et Manchester City a signé sa plus large victoire en première division. De quoi remettre les choses au clair.