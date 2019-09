Ils n'avaient pas le droit à l'erreur et les Mancuniens ont fait le travail. Après la septième victoire de Liverpool en autant de rencontres, dans l'après-midi, les Citizens ne pouvaient pas se permettre de lâcher de nouveaux points. A Goodison Park, face à une équipe d'Everton en mauvaise forme mais qui avait des allures de piège, les hommes de Pep Guardiola ont tremblé mais ont finalement trouvé la faille. La meilleure attaque du championnat a tenu son rang et s'est imposée (1-3) grâce à Jesus, Mahrez et Sterling, pour rester à cinq points des Reds au classement.

Tout n'a pas été simple pourtant, bien loin de la balade d'il y a une semaine contre Watford (8-0). Diabolique offensivement, Manchester City a tout de suite mis la pression sur la défense d'Everton, malgré les absences au coup d'envoi de Sergio Aguero, Bernardo et David Silva, mis au repos. Mais le but de Gabriel Jesus (0-1, 24e), après un superbe travail de Riyad Mahrez et un centre parfait de Kevin De Bruyne (sa huitième passe décisive de la saison, déjà), n'a pas vraiment éteint les Toffees.

Pep GuardiolaGetty Images

Sterling a mis City à l'abri

Peu après la demi-heure de jeu, Dominic Calvert-Lewin a égalisé pour Everton (1-1, 34e), rappelant que le Manchester City de ces dernières semaines n'est pas tout à fait celui de la saison passée. Le spectre de la défaite à Norwich, il y a quinze jours, semblait peser au-dessus de la tête de Citizens pas tout à fait sereins, qui s'en sont remis plusieurs fois à un grand Ederson (54e, 76e, 79e). Heureusement, Guardiola peut aussi compter sur des artistes capables de débloquer une rencontre sur un éclair. Riyad Mahrez, auteur d'un grand match, a ainsi remis son équipe sur les bons rails avec un coup-franc magistral (1-2, 71e).

L'Algérien, aimant à ballons tout au long du match, était impliqué sur l'ouverture du score et l'a été également sur le troisième but de Manchester City (1-3, 85e), signé d'un Raheem Sterling jusque-là peu efficace. Avec ce succès assuré dans les vingt dernières minutes, les Citizens ont donc acquis l'essentiel mais pointent encore à cinq points de Liverpool. L'affrontement entre les deux équipes, prévu dans un mois et demi, sera crucial. A condition de tenir le rythme d'ici là.