PREMIER LEAGUE – La gifle face à Liverpool n’a pas été suivie d’un résultat similaire. Ce dimanche, les Citizens n’ont rien pu faire face à Souhampton (1-0). Che Adams a marqué un but exceptionnel avant que les Saints ne résistent aux assauts adverses.

On peut étriller le nouveau roi d'Angleterre puis, quelques jours plus tard, chuter sur la pelouse d'une héroïque équipe de Southampton, pourtant en lutte pour le maintien. C'est la réalité de cette semaine vécue par Manchester City, qui a été incapable de répondre à la solidarité des Saints (1-0). Paralysés par leur maladresse, les hommes de Pep Guardiola ont perdu sur un coup de génie signé Che Adams, qui a mis les formes pour son premier but en Premier League, en 25 apparitions.

Dans son marathon visant à lui assurer une place en Premier League la saison prochaine, Southampton n'avait pas dû cocher ce match face à Manchester City. Encore moins un Manchester City qui venait de lancer un signal fort en battant facilement Liverpool quelques jours auparavant. Mais l'incertitude du sport a parfaitement rempli son office : c'est bien Southampton qui a créé la surprise en s'imposant face aux Citizens, trop maladroits pour espérer plus face à un adversaire déterminé et opportuniste.

Match à oublier pour City

Non contents d'avoir su faire le dos rond face aux assauts parfois répétés de City, les Saints ont fait la différence en première période grâce à Che Adams. Alors qu'il n'avait pas encore ouvert son compteur dans le championnat anglais, l'attaquant a eu une belle inspiration en tentant et réussissant un lob des 39 mètres (1-0, 16e). Le but, sublime, est venu récompenser l'abnégation de son équipe, bien aidée aussi par les exploits d'Alex McCarthy. Le gardien de Southampton a multiplié les exploits pour sauver les siens, face à Raheem Sterling (29e), David Silva (30e, 54e), Riyah Mahrez (37e) ou encore Gabriel Jesus (50e). Malgré ses nombreuses opportunités, Manchester City est toujours tombé sur un os.

Manchester City n'a peut-être plus rien à jouer en Premier League, mais il y a encore une possible Ligue des Champions à aller chercher. Ce genre de faux-pas face à une équipe sur le papier abordable ne rassurera pas Pep Guardiola, qui avait certes décidé de faire tourner en vue des échéances à venir. Il y a fort à parier, aussi, qu'il n'a pas apprécié l'entrée en jeu de Kevin De Bruyne puisque le Belge s'est montré très maladroit. Bref, il s'agit d'un match à oublier de A à Z pour les Citizens, sachant que le coach espagnol n'avait jamais perdu trois déplacements en championnat de suite dans sa carrière.

