Mis sous pression par la victoire de Chelsea la veille, Manchester United devait répondre, dimanche, face au mal classé Watford pour se replacer dans la course au top 4. Mission accomplie pour les Red Devils qui se sont imposés grâce à des buts de Bruno Fernandes sur penalty, Anthony Martial et Mason Greenwood (3-0). Les hommes d’Ole Gunnar Solsjkaer reviennent à trois points des Blues, 4èmes, et sont plus que jamais dans la course pour une qualification en Ligue des champions. Les Hornets restent à la 19ème place.

Après deux rencontres de rang à Old Trafford sans marquer le moindre but, les Mancuniens devaient une revanche à leur public. Les 73 000 spectateurs présents dimanche ont eu ce qu’ils attendaient : une large victoire avec en prime des buts superbes.

Martial a signé un chef d'oeuvre

Commençons par celui de Martial, décidément en feu en ce moment. Le Français a marqué lors des trois rencontres disputées cette semaine. Face à Watford, il a longtemps été discret. Avant de tromper Foster d’un ballon piqué délicieux dans un angle fermé après un dribble dévastateur sur Capoue (2-0, 58e). Un but sublime et crucial car il est intervenu quelques minutes après une fausse joie pour Watford qui a cru égaliser. Mais Dawson avait touché le ballon de la main avant la conclusion de Deeney (52e).

2-0 et non 1-1 donc. Rageant pour des Hornets qui ont craqué une troisième fois en essayant d’attaquer. Greenwood a profité des boulevards et d’une remise de Fernandes pour signer son retour d’une frappe imparable dans la lucarne (3-0, 75e).

La recrue portugaise a livré un match plein. Avant sa passe décisive, il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs sur un penalty tout en sérénité qu’il avait lui-même obtenu (1-0, 42e). Une ouverture du score en trompe l’œil dans une première période où Manchester a été mis en danger (4e, 13e, 30e). Mais Watford n’est pas la moins bonne attaque de Premier League pour rien et United a haussé le ton dans le deuxième acte pour assurer l’essentiel. Une préparation idéale avant le 16ème de finale retour de Ligue Europa, jeudi face au FC Bruges.