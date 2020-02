Malgré sa nouvelle recrue à 55 millions d'euros, Manchester United ne gagne toujours pas en Premier League. Avec Bruno Fernandes titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, les Red Devils ont enchaîné un troisième match sans succès en championnat après leur nul (0-0) à domicile contre Wolverhampton, le troisième sans marquer de but. Les deux équipes ne profitent pas du nul de Chelsea (4e) tenu en échec à Leicester dans l'après-midi (2-2) et restent à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Depuis la blessure de Marcus Rashford, meilleur buteur du club en Premier League (14 réalisations), Manchester United n'a tout simplement plus gagné en championnat (1 nul, 2 défaites). Pire, les Red Devils n'ont pas inscrit le moindre but en trois journées.

L'espoir était pourtant de mise avant d'affronter Wolverhampton avec la titularisation de Bruno Fernandes dans un rôle de créateur au milieu de terrain. C'est tout naturellement que le jeu des Mancuniens a gravité autour du Portugais qui a touché le plus de ballons dans cette rencontre (86). Si l'ancien joueur du Sporting fut également le joueur le plus dangereux du côté des Red Devils en étant à l'origine de 3 des 5 tirs cadrés de son équipe, son influence dans le jeu a diminué au fil de la rencontre. Il n'a finalement pas réussi à insuffler le souffle nouveau que l'attaque de Manchester United recherchait.

MU perd un rang

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont comme souvent éprouvé de grandes difficultés à se créer des situations véritablement dangereuses, qui ont longtemps été l'apanage des joueurs de Wolverhampton, redoutables en contre. Mais la défense mancunienne, emmenée par De Gea, Maguire et Lindelöf, a su se montrer solide pour éteindre le trio offensif des Wolves.

Les Red Devils n'ont pas réussi à surfer sur leur succès acquis en Carabao Cup face à Manchester City en milieu de semaine et perdent un rang au classement de Premier League, occupant désormais la 6e place juste devant leur adversaire du jour. C'est désormais la trêve outre-Manche. Manchester United se déplacera à Chelsea dans deux semaines tandis que Wolverhampton accueillera Leicester.