PREMIER LEAGUE - Titularisé pour la première fois depuis le 30 septembre, Paul Pogba effectuait, lors de la réception de Sheffield United, son grand retour au coup d'envoi d'un match avec Manchester United. Le Français associé pour la première fois à Bruno Fernandes, s'est montré disponible et plutôt en jambe. De belles promesses pour la fin de saison du milieu de terrain.

Neuf mois que les supporters mancuniens attendaient ça. Neuf mois que le numéro 6 de Manchester United n'avait plus débuté une rencontre. C'était face à Arsenal en Premier League, sur la pelouse d'Old Trafford. Blessé à la cheville gauche ensuite, l'international français avait tenté un retour à la compétition fin décembre, après près de trois mois d'arrêt. Mais ces deux bouts de matches, contre Watford et Newcastle, n'avaient rassuré personne et avaient même contraint "La Pioche" à passer sur la table d'opération.

Opéré début janvier de sa cheville gauche, Pogba effectuait donc son grand retour dans le onze de départ ce mercredi pour la réception de Sheffield United. Une titularisation attendue et une prestation évidemment scrutée par tous les supporters de Manchester United. Si en première période c'est un autre joueur français des Red Devils qui s'est rapidement mis en évidence, Anthony Martial auteur de deux buts plein de sang froid (7e et 44e) puis de son premier triplé en carrière après la pause (74e), Paul Pogba a lui semblé retrouver toute son influence sur l'entrejeu des Mancuniens.

Une association Pogba-Fernandes qui fait saliver

Jusqu'à sa sortie du terrain à la 80e, le milieu français associé au milieu à Matic et Bruno Fernandes, s'est régalé et a fait étalage de toute sa qualité technique. Que ça soit dans le jeu court, à l'image de son superbe ballon piqué devant la surface pour Rashford (19e), ou dans le jeu long, le numéro 6 mancunien a régalé ses partenaires durant 80 minutes. Toujours dans les bons coups, en témoigne ces quatre dernières passes avant un tir, Pogba a semblé avoir retrouvé son meilleur niveau.

De retour vendredi dernier pour la reprise de la Premier League, lors du match nul 1-1 sur la pelouse de Tottenham, Pogba disputait face à Sheffield United seulement son 10e match de la saison (pour seulement six titularisations). Un total très faible pour le champion du monde, pion essentiel de la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjær.

Face à la deuxième meilleure défense de Premier League, si Manchester United n'a pas eu à forcer son talent pour largement l'emporter 3-0, Pogba a lui touché énormément de ballon. Laissé, très souvent, étrangement seul dans l'entrejeu par le milieu de terrain adverse, il a joué sa partition, dans un fauteuil. Et s'est même permis quelques petites sucreries balle au pied comme ce festival juste après l'heure de jeu : un petit pont et un double contact, qui aurait mérité meilleur sort si Anthony Martial n'était pas venu gêner son milieu de terrain dans la surface de réparation.

Pogba, animateur numéro 1 du jeu mancunien

Si l'impression générale dégagée par Pogba pour son retour dans le onze a été très bonne, sa feuille de stats parle également pour lui. Lors de sa sortie du terrain, remplacé par Andreas Pereira, le Français de 27 ans était le joueur ayant touché le plus de ballon (89), le joueur ayant disputé le plus de duel (12) et enfin le joueur ayant délivrés le plus de passes (78 passes pour 84% de réussites). Des statistiques très solides et surtout encourageantes pour la fin de saison du Français.

Son association avec la nouvelle coqueluche de Manchester United, Bruno Fernandes, a elle aussi donné satisfaction. Si des automatismes semblent encore devoir être trouvés entre les deux joueurs, leur qualité technique et leur sens du jeu en font des partenaires idéaux pour orienter et animer le collectif des Mancuniens dans les prochaines semaines. Le Portugais, débarqué en Angleterre en provenance du Sporting Portugal en janvier dernier a été, avec le duo Martial-Pogba, l'autre grand bonhomme de ce match.

Toujours très juste balle au pied il a encore eu quelques éclairs de génie sur le terrain. En six matches de Premier League depuis son arrivé à Manchester, le Portugais n'a encore jamais perdu. Le retour à ses côtés d'un Pogba à son meilleur niveau devrait pouvoir lui permettre de poursuivre cette belle série. Pour le plus grand bonheur de Manchester United.

