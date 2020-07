TRANSFERTS - Le mercato s'anime sur l'axe Londres-Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Arsenal a en effet proposé les services de Matteo Guendouzi au Barça. En échange, les Gunners réclameraient Philippe Coutinho, de retour après un prêt au Bayern Munich.

Les acteurs du mercato avaient prévenu. Cet été, au vu du contexte sanitaire et économique actuel, ce sont les "échanges" (ou plutôt double transferts) qui vont animer le marché. Après celui déjà acté entre la Juventus et le Barça, avec Arthur Melo à Turin et Miralem Pjanic en Catalogne, un autre serait actuellement dans les tuyaux selon Mundo Deportivo. Et il concernerait toujours les Blaugrana.

Valorisation différente

D'après le média ibérique, ces derniers se sont vu proposer le deal suivant par Arsenal : Matteo Guendouzi contre... Philippe Coutinho. MD précise toutefois que le milieu français, passé par Lorient, est valorisé aux alentours de 40 millions d'euros, alors que celui brésilien, de retour après un prêt au Bayern Munich, en vaudrait le double. Difficile donc d'imaginer un échange "brut" entre les parties.

Après une saison difficile du côté des Gunners, Guendouzi semble en tout cas sur le pied de départ cet été. Et forcément, le Barça serait un point de chute apprécé par le milieu français. L'Inter Milan et Tottenham seraient également à l'affût dans ce dossier. Concernant Coutinho, la donne est quelque peu différente. "C'est vrai qu'il me plaît beaucoup. C'est un joueur qui, en principe, appartient au Barça", confiait récemment Quique Setién à propos de l'international brésilien. Si l'actuel entraîneur du Barça aimerait donc probablement le conserver, il n'est pas encore acté qu'il soit encore sur le banc la saison prochaine. Une nouvelle fois, Coutinho va certainement animer le mercato du Barça.

