PREMIER LEAGUE – Initialement libre au 30 juin 2020, Olivier Giroud pourrait rester une année de plus à Chelsea puisque le club londonien a activé une clause permettant de prolonger le contrat du Français d’une année de plus. Si le champion du monde 2018 venait à partir, ce serait donc uniquement dans le cadre d’un transfert.

C’est une petite surprise. Mauvaise pour l’Inter Milan ou la Lazio Rome. Mais plutôt rassurante pour les Blues. Ce vendredi, Chelsea a décidé de lever l’option de prolongation d’un an présente dans le contrat d’Olivier Giroud d’après les informations de Sky Italia, confirmées par divers médias français depuis. Désormais, le Français est lié au club londonien jusqu’au 30 juin 2021 et ne sera pas l’un des gros poissons sur le marché des joueurs libres.

Proche de quitter les Blues l’été puis l’hiver dernier, Giroud était annoncé partant quasi-certain ces derniers mois, notamment du côté de la Série A. Mais la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques de celle-ci oblige les clubs à sauver les meubles. En manque de liquidités, ces derniers ne pourront pas se permettre d’investir des sommes folles pour des besoins secondaires. Dès lors, prolonger Giroud s’avère être la solution la économique et logique. D’autant que le Français avait retrouvé des couleurs ces derniers mois, grattant du temps de jeu et marquant des buts importants.

A 33 ans, Giroud pourrait lui encore être tenté par un départ cet été. Mais cette fois-ci, Chelsea a repris la main dans le dossier. Car désormais, il faudra payer pour s’offrir le champion du monde 2018.

